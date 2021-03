Britney Spears pode conseguir mais uma conquista na briga judicial com o pai por tutela

25/03/2021 | 12:10



Parece que a batalha judicial de Britney Spears para remover seu pai, Jamie, do cargo de conservador de sua tutela está prestes a ganhar um novo capítulo. De acordo com o TMZ, novos relatórios sobre o caso apontam que a cantora solicitou que uma mulher chamada Jodi Montgomery seja sua responsável legal - e o empresário parece estar de acordo com o pedido da filha.

Jodi Montgomery ajudava Jamie a cuidar dos assuntos referentes à Britney quando foi temporariamente colocada no cargo de conservadora de sua tutela em 2019, quando o pai da estrela se afastou do cargo para cuidar de problemas de saúde. Ao que tudo indica, Spears parece ter gostado do trabalho da moça, pedindo que ela substituísse o pai de maneira permanente - e o veículo afirma que o próprio empresário teria aprovado a ideia, já que também considera que Jodi fez um bom trabalho durante sua ausência.

Com isso, a cantora estaria pedindo que Jamie renunciasse permanentemente seu cargo de conservador sobre a tutela da filha, transferindo à Montgomery o poder de limitar os visitantes, reter cuidadores e guardas de segurança para Britney, processar as ordens de restrição de assédio civil que possam surgir e o poder de se comunicar com a equipe médica a respeito de qualquer tratamento para a estrela.

Vale lembrar que, em um processo anterior, Britney conseguiu remover o poder total do pai como conservador de seu patrimônio, de modo que ele agora divide essa responsabilidade com uma empresa escolhida pela cantora. Além disso, apesar de estar solicitando a troca de seu conservador legal, a People afirma que Britney ainda se reserva o direito de petição para o término desta tutela.

Enquanto isso, durante a quarentena?

Enquanto os processos relacionados a sua tutela e a administração de seu patrimônio correm na justiça, Britney tem estado bem ativa nas redes sociais. Com isso, na noite da última quarta-feira, dia 24, a cantora resolveu fazer uma homenagem às mulheres que a inspiraram durante a quarentena, ressaltando a dificuldade em ficar longe da família nesse período:

Estas são as mulheres que realmente inspiraram minha vida! Estar longe da família e do meu namorado durante a quarentena foi muito difícil para mim, mas a coisa boa sobre as redes sociais é que podemos nos conectar de uma maneira diferente que nos ajuda a não nos sentirmos sozinhos neste mundo louco! Essas garotas descoladas sempre adicionam brilho ao meu dia!

Junto do texto, Britney publicou um carrossel de fotos mostrando quem são essas garotas descoladas, revelando que foi inspirada por sua irmã, Jamie Lynn Spears, pelas atrizes Sharon Stone, Natalie Portman e Sarah Jessica Parker, pelas irmãs e cantoras Miley Cyrus e Noah Cyrus, e pela influenciadora fitness Tawny Janae.

E aí, você também se sente inspirado por elas?

Nada de conversas por enquanto

Rumores indicavam que Britney teria se sentido inspirada a conversar com Oprah Winfrey sobre sua vida e briga judicial por sua tutela após a polêmica entrevista de Meghan Markle e príncipe Harry com a entrevistadora. De acordo com a Us Weekly, no entanto, esse tipo de atenção midiática não é algo que a cantora deseja no momento.

De acordo com uma fonte do veículo, a informação de que Spears supostamente estaria considerando seguir os passos dos ex-membros da monarquia inglesa é exagerada e dá falsas esperanças aos fãs da cantora, que se entusiasmaram com a possibilidade - principalmente após o lançamento do documentário Framing Britney Spears. A fonte ainda afirma que a cantora não desconsidera a ideia de, futuramente, contar sua história em uma autobiografia:

Britney gostaria de contar sua história e sempre quis escrever um livro de memórias, mas a tutela torna isso difícil e não é algo em seu radar imediato, de qualquer maneira.

Uma segunda fonte ainda diz que, por mais que a estrela queira ter sua voz ouvida, é mais provável que ela recorra a suas próprias redes sociais para isso - e acrescentou que ela não gostaria de ter suas falas cortadas e editadas por um programa:

Britney não mencionou fazer uma entrevista. Ela quer falar e poderia fazê-lo nas redes sociais com a ajuda de Sam Asghari [namorado de Spears] se fosse uma situação de emergência para ela. Ela não quer ser filtrada.