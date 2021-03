Direção do Guarani monitora situação de Ederson, ex-atacante do Fortaleza

25/03/2021 | 11:53



Apesar do presidente Ricardo Miguel Moisés afirmar que o Guarani não deve contratar mais reforços durante a pior fase da pandemia causada pela covid-19, o atacante Ederson, ex-Fortaleza, pode pintar no estádio Brinco de Ouro da Princesa nos próximos dias. O atleta vem sendo monitorado pelo clube de Campinas (SP).

Ederson está sem clube desde que deixou o Fortaleza e chegaria ao Guarani em uma transação que não envolveria custos. O time bugrino colocou como prioridade a contratação de um atacante e tentou, sem sucesso, nomes como Ricardo Oliveira, Felippe Cardoso, Tréllez e Hernane Brocador.

No entanto, o Guarani enfrenta concorrência de clubes como o Goiás e o CSA. Mas o fato de disputar o Campeonato Paulista pode pesar a favor do time campineiro.

Ederson, de 32 anos, começou no Ceará e rodou por Athletico-PR, ABC, Vasco e Fortaleza, além de passagens pelos Emirados Árabes Unidos e Japão. No currículo tem cinco títulos estaduais, além de dois nacionais (Série B do Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza e Série C com a camisa do ABC).

A diretoria contratou para essa temporada os seguintes jogadores: o goleiro Rafael Martins, o lateral-direito Éder Sciola, os zagueiros Airton e Thales, os volantes Índio e Rodrigo Andrade, os meias Tony, Andrigo e Régis e os atacantes Júlio César e Mateus Davó.

Enquanto aguarda a retomada do Paulistão, o elenco alviverde continua treinando presencialmente sob o comando do técnico Allan Aal.