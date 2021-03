'Nomadland' é escolhido melhor filme do ano pelo Sindicato dos Produtores

25/03/2021 | 11:10



Nomadland foi o vencedor do prêmio Darryl F. Zanuck de melhor produção de cinema de 2020 do Sindicato dos Produtores, abrindo caminho para sua vitória também no Oscar. O longa-metragem de Chloé Zhao, com produção da própria diretora em parceria com Mollye Asher, Dan Janvey, Frances McDormand e Peter Spears, acompanha nômades, pessoas que vivem em vans, em viagens pelos Estados Unidos atrás de empregos temporários. Frances McDormand é a única atriz profissional do elenco, uma mulher que cai na estrada depois da morte do marido e da ruína da sua cidade. Os vencedores do Producers Guild Awards (PGA) foram anunciados na noite desta quarta-feira (24).

O prêmio é considerado um bom indicativo do vencedor do Oscar de melhor filme. Nos últimos 31 anos, 21 ganhadores do troféu de melhor produção do ano no PGA acabaram levando também o Oscar. Mas, nas últimas cinco edições, foram apenas dois: A Forma da Água, em 2018 e Green Book - O Guia em 2019. Em 2016, 2017 e 2020, os premiados do PGA foram A Grande Aposta, La La Land - Cantando Estações e 1917, enquanto no Oscar os escolhidos foram Spotlight - Segredos Revelados, Moonlight - Sob a Luz do Luar e Parasita, respectivamente.

Professor Polvo (Netflix), dirigido por James Reed e Pippa Ehrlich, foi eleito o melhor documentário. Nessa categoria, os vencedores coincidiram apenas cinco vezes em 14 edições: O Equilibrista (2009), A Enseada (2010), Procurando Sugar Man (2013), Amy (2016) e O.J. Made in America (2017).

Soul (Pixar), dirigido por Pete Docter e Kemp Powers, foi eleita a melhor animação de 2020, o que consolida seu favoritismo para vencer também o Oscar. Nos 16 anos da existência da categoria no PGA, apenas quatro vezes o filme premiado não ganhou também o Oscar. Carros em 2007, As Aventuras de Tintim em 2012, Detona Ralph em 2013 e Uma Aventura Lego em 2015 foram preteridos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em favor de Happy Feet - O Pinguim, Rango, Valente e Operação Big Hero.

O Sindicato de Produtores também escolhe os melhores do ano na televisão. Hamilton (Disney+), filmagem do sucesso da Broadway, foi o melhor filme de televisão ou streaming.

A sexta temporada de Schitt's Creek (Pop TV) levou o troféu Danny Thomas de melhor série cômica. The Crown, da Netflix, foi vencedor do prêmio Norman Felton para série dramática. O prêmio David L. Wolper de série limitada foi para O Gambito da Rainha, da Netflix.

The Last Dance, da ESPN, foi a melhor não-ficção. Last Week Tonight with John Oliver, da HBO, foi o melhor programa ao vivo ou talk show. A 12ª temporada de RuPaul's Drag Race (VH1) ganhou o prêmio de game ou competição.

The Power of We: A Sesame Street Special (HBO Max) foi o melhor infantil. Já o programa esportivo de 2020 foi Defying Gravity: The Untold Story of Women's Gymnastics, do YouTube. A temporada 3 de Carpool Karaoke: The Series, do Apple TV+, foi o melhor programa de formato curto.