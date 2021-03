25/03/2021 | 10:51



Ao som de Coração de Estudante, Milton Nascimento recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. O cantor, de 78 anos, estava isolado esse tempo todo com o filho, Augusto, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. No vídeo, publicado no Instagram, a profissional de saúde orienta o artista a abaixar o braço: "Pode ir?", pergunta. "Pode", responde Milton Nascimento.

"Ah, que emoção, gente! Pronto...tudo bem? Certinho! Prazer, tá, meu querido, uma bênção falar com você", disse a enfermeira ao oferecer a primeira etapa da imunização contra a covid-19 ao artista. Na legenda das imagens, Milton Nascimento comemorou: "vacinado! Viva a ciência, viva o SUS e fora Bolsonaro!".