Toyota e Dura Automotive paralisam a produção por causa da pandemia

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



25/03/2021 | 10:29



A Toyota, de São Bernardo, e a Dura Automotive, de Rio Grande da Serra, confirmaram a paralisação das linhas de produção por conta do agravamento da pandemia de Covid-19.

A montadora de origem japonesa vai atender ao decreto municipal que antecipou os feriados e dispensou os funcionários durante a próxima semana.

A Dura Automotive também para na próxima semana e retoma as atividades no dia 5.

Outras empresas da região já haviam anunciado a interrupção do trabalho por causa da expansão do número de casos e de mortes causadas pela Covid. A Volks paralisou a produção na quarta (dia 24). A Mercedes e a Scania iniciam hoje o período de suspensão. O retorno será no dia 5 de abril.