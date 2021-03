Vinholi garante que Estado está ‘à disposição’ da região

Da Redação



25/03/2021



O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB), disse ontem que “não corresponde à realidade” a acusação de que o Estado não apoia a implantação do lockdown na região. Em carta encaminhada ao Diário, o tucano garantiu que o governo avalia todas as reivindicações, mas não deixa claro se vai atender às do Grande ABC.

“Os municípios que entendem ser necessário endurecer ainda mais a fase emergencial têm total apoio do governo do Estado nas medidas reivindicadas, após as mesmas passarem por avaliação técnica de viabilidade nas secretarias pertinentes. Desta maneira, não corresponde à realidade a manchete (...) publicada na edição desta quarta-feira”, escreveu Vinholi em carta endereçada ao jornal.

O Diário trouxe ontem críticas do presidente do Consórcio e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), à negativa do Estado de atender o pedido para restringir o embarque em trens, ônibus intermunicipais e trólebus de passageiros que não sejam trabalhadores considerados essenciais, como médicos e enfermeiros.

“O governo perdeu grande oportunidade de demonstrar articulação regional”, desaprovou Paulo Serra. Considerando que lockdown só seria eficaz se determinado em conjunto pela Região Metropolitana, exatamente devido à questão dos transportes, o Grande ABC optou por megaferiadão de nove dias, a partir de sábado.

Vinholi repetiu algumas vezes na carta que o Estado está “à disposição, caso o Grande ABC precise de apoio na implementação de medidas”. Ele não disse nada, todavia, a respeito da restrição do transporte, pedido que Paulo Serra garante não ter sido atendido.

“Procon, agentes da segurança pública e da vigilância sanitária estão trabalhando há semanas no auxílio aos municípios de diferentes localidades do Estado em ações sanitárias e de conscientização, de autuação e de fiscalização. Isso confirma o quanto o governo de São Paulo tem apoiado e atendido às Prefeituras”, posicionou-se Vinholi.

O secretário disse que cidades têm autonomia para adotar medidas mais duras. “Conforme entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal), as prefeituras têm a prerrogativa de adotarem restrições mais amplas no enfrentamento à Covid-19 do que as que já contemplam o Plano São Paulo”, citou, lembrando Ribeirão Preto, Rio Preto, Baixada Santista e Araraquara.