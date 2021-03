Cidades vão fiscalizar usuários no transporte durante o feriado

Yasmin Assagra



25/03/2021 | 00:32



As prefeituras de São Bernardo e Diadema vão fiscalizar os usuários do transporte público durante os dez dias do megaferiado imposto pelas cidades na tentativa de frear a contaminação do coronavírus, que começa sábado e vai até 4 de abril. De acordo com os decretos emitidos pelos municípios, apenas funcionários das empresas de serviços essenciais devem utilizar o transporte no período e terão de mostrar ao motorista crachá ou carta que comprove atuação. As outras cidades também estipularam regras para o período, mas descartaram fiscalização.

De acordo com o que foi decidido pelos prefeitos em reunião no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC segunda-feira, o transporte público municipal só vai funcionar até as 22h e será retomado às 4h, e a prioridade é que sirva aos trabalhadores dos serviços essenciais. São Bernardo e Diadema, porém, resolveram apertar as regras e vão exigir comprovante para diminuir a circulação de pessoas. As prefeituras informaram, inclusive, que os motoristas terão autonomia para exigir que o passageiro desembarque caso não comprove o vínculo empregatício.

A Prefeitura de Rio Grande da Serra publicou decreto ressaltando que o transporte público será destinado aos profissionais de serviços essenciais, mas não informou de haverá fiscalização.

Outra iniciativa tomada pelas prefeituras foi a antecipação de feriados municipais e estadual para os dias 29, 30, 31 e 1º de abril. Assim, não haverá dia útil na região de sábado até o dia 4 de abril, já que as folgas somam ao feriado nacional da Paixão de Cristo, dia 2 de abril, e aos dois fins de semana.

Durante os nove dias do megaferiado só podem funcionar os serviços considerados essenciais e as portas precisam estar fechadas às 17h, com exceção de hospitais e outros centros médicos e veterinários. Nem mesmo delivery poderá funcionar depois do horário estipulado pelas prefeituras.

BEBIDAS ALCOÓLICAS

Após reunião entre os sete prefeitos, também ficou previamente decidido que a venda de bebidas alcoólica estaria proibida durante os nove dias do megaferiado, tanto no delivery como em supermercados. Ribeirão Pires, porém, informou que vai manter a venda de bebidas alcoólica, tanto em serviços delivery quanto em supermercados.