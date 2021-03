Tigre e Cachorrão testam delegações em meio às incertezas da pandemia

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/03/2021 | 00:01



Representantes de São Bernardo na Série A-2 do Paulista, Tigre e Cachorrão seguem em atividade visando o regresso da competição, quarta-feira. Ontem, as delegações foram testadas para Covid-19 e aguardam os resultados, em meio a notícias de surtos do novo coronavírus em clubes como Marília, Corinthians, Ponte Preta, da internação do técnico do Santo André, Paulo Roberto – situações que colocam em xeque os protocolos da Federação –, e dos problemas causados pela piora da pandemia pelo País.

O São Bernardo FC, por sua vez, ainda tem um agravante: há quatro meses perdeu o técnico Marcelo Veiga, vítima do vírus. “A gente continua seguindo os protocolos passados pela Federação, cumprindo com prazos, exames e cuidados que temos de passar para a sociedade. Logicamente a perda do Veiga ainda implica em tristeza muito grande ainda e que vai perpetuar para sempre nos nossos corações e a gente está aqui fazendo tudo de melhor para cumprir legado que ele deixou”, disse o gerente de futebol Daniel Flumignan.

“Vamos seguir o que o pessoal de cima (do governo e da Federação) falar. Fizemos os testes, para caso haja detecção de alguém prontamente isolar e tomar os devidos cuidados”, disse o executivo de futebol do EC São Bernardo, Fabiano Fernandes. O time, inclusive, tem buscado lugares longe do Grande ABC para treinar. “A maioria dos locais não pode ser utilizada, então temos viajado para nos preparar às próximas batalhas”, explicou.

Ambos os dirigentes fizeram questão de lamentar a situação pela qual o País atravessa, com aumentos de casos e mortes e falta de leitos para internação. “Este cenário todo é tão triste, avassalador, ainda mais em um País em que pessoas são piores que o próprio vírus. Mas estou esperançoso com essa reunião dos líderes do País (ontem pela manhã, houve encontro entre chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário – leia mais na página 4 de Política). Parece-me que entraram em um consenso de que é preciso união para mudar a situação no País”, afirmou Fabiano Fernandes. “Aguardamos posicionamento da Federação (sobre a continuidade da Série A-2 a partir do dia 31), preocupados com o cenário atual, receosos, como todo brasileiro, mas esperançosos por dias melhores e vacina para todos”, concluiu Daniel.