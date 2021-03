Paulo Roberto Santos está internado em hospital de Sorocaba

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/03/2021 | 00:01



O técnico do Santo André, Paulo Roberto Santos, precisou ser internado no Hospital Samaritano de Sorocaba após uma pneumonia viral agravar seu quadro de Covid-19, doença à qual o treinador testou positivo no fim da semana passada, junto da mulher e das duas filhas. Em vídeo gravado e enviado a familiares e amigos, obtido pelo Diário, o treinador enalteceu as mensagens de apoio que recebeu nas redes sociais e também no celular.<EM>

Nas imagens, o técnico está em um leito de enfermaria, utilizando máscara de oxigênio. Mesmo com bastante dificuldade para falar, Paulo Roberto – acompanhado de um médico – mandou o recado. “Olá pessoal. Estamos aqui recuperando. Quero agradecer o apoio de todos aí. Sei que tem muita gente interessada na nossa recuperação. Os médicos aqui do hospital têm atendido muito bem. Tenho que agradecer por toda força que têm me dado. Fiquem com Deus e já, já estamos de volta”, disse o comandante.

Segundo fonte ouvida pelo Diário, o treinador teria 75% de comprometimento nos pulmões em razão do vírus combinado à pneumonia. No boletim médico enviado pelo Ramalhão e assinado pelo doutor Marcelo Navarro, Paulo Roberto está “acordado e orientado, sem febre e com melhora da função e da saturação pulmonar. O quadro clínico é considerado estável”.

Em contato com o Diário, o médico andreense afirmou que o diagnóstico positivo do treinador “foi um caso isolado” na delegação ramalhina. “O único detectado nessa bateria de testes. Ele tem já meia-idade. Sabemos que a idade é um fator que influencia. Mas no momento ele segue estável e com evolução satisfatória”, complementou Marcelo Navarro, que teve Covid em janeiro, antes da pré-temporada do Santo André em Jacutinga.

Na semana passada, pouco depois da confirmação do teste, Paulo Roberto afirmou não saber como contraiu o vírus. Desde então, ele está em isolamento, enquanto o elenco do Ramalhão vem sendo treinado pelo auxiliar Alan Dotti, que deverá estar à beira de campo contra o São Bento, dia 31, pela quinta rodada do Paulistão.