Coronavírus infecta 26% dos GCMs da região

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



25/03/2021 | 00:01



“A GCM (Guarda Civil Municipal) é a responsável por garantir o cumprimento de todos os decretos municipais no combate à pandemia de Covid.” A afirmação do presidente da CONGM (Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil) e inspetor da GCM de São Bernardo, Oseias Francisco da Silva, encontra eco nos dados de integrantes da guarda que já se infectaram pela doença. Devido à grande presença desses profissionais na linha de frente no enfrentamento ao novo coronavírus, quase metade do efetivo de São Caetano e Ribeirão Pires já foi contaminada. Em Santo André, a doença atingiu quatro de cada dez agentes. Em toda a região, 26,6% dos profissionais tiveram Covid.

Considerando todos os guardas do Grande ABC (exceto Rio Grande da Serra, que não respondeu ao pedido de informações do Diário, mais de um quarto dos agentes já se infectou. A região totaliza 2.462 profissionais nas seis cidades que informaram os dados e 654, ou 26,6%, já foram contaminados pelo novo coronavírus. Oito integrantes da guarda faleceram em decorrência de complicações da Covid e 186 profissionais estão afastados atualmente, seja por integrarem grupos de risco ou por estar em tratamento. Santo André destacou que nem todos os afastados tiveram a contaminação por Covid confirmada, mas, por segurança, cumpriram a quarentena.

Para o presidente da CONGM, a inclusão da categoria no plano de vacinação no Estado de São Paulo, anunciada ontem, junto aos outros profissionais da segurança pública, é a reparação de uma injustiça. “As pessoas que atuam na segurança não deixaram de trabalhar, continuam atuando nas 24 horas do dia e não têm possibilidade de fazer home office”, destacou. Silva afirmou que, segundo levantamento da conferência, 150 guardas já morreram no País em decorrência da Covid, 50 deles apenas no Estado de São Paulo. Policiais, bombeiros, guardas-civis e agentes penitenciários serão vacinados a partir de 5 de abril.

Em Ribeirão Pires, onde 45% da guarda já se contaminou, a administração municipal avaliou como alarmantes os dados coletados. “Todos que já foram infectados trabalhavam na linha de frente em bases, viaturas e postos de atendimento ao público”, explicou o comandante da GCM, Sandro Torres. O secretário de Segurança Pública, coronel Carmo Júnior, afirmou que todos os profissionais atuam seguindo os protocolos de segurança e, ainda assim, o risco é alto por causa da exposição. “Nossa prioridade é a fiscalização de festas e aglomerações, bares e baladas em desacordo com a determinação de fechamento. E são nesses locais que os guardas ficam mais perto do perigo”, pontuou.