SP vai vacinar profissionais da educação e da segurança

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou ontem a inclusão de profissionais da segurança e da educação nos grupos prioritários do PNI (Programa Nacional de Imunização). As categorias reivindicavam o direito desde o início da campanha.

Policiais civis, militares, da polícia técnico-científica, GCMs (Guardas-Civis Municipais), bombeiros e agentes penitenciários, totalizando 180 mil pessoas, serão imunizados a partir de 5 de abril. A previsão é a de que a vacinação de 350 mil profissionais da educação – diretores, coordenadores, professores e funcionários da área administrativa, limpeza e merenda, da educação infantil ao ensino médio (com mais de 47 anos) comece em 12 de abril. Serão contemplados apenas profissionais que estão na ativa.

Na área de segurança, entidades de classe celebraram o anúncio, alegando que os profissionais não têm condições de realizar o trabalho de forma remota e que a inclusão no grupo de vacinação é a reparação de uma injustiça. O Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo) divulgou nota afirmando que a decisão do governo é resultado da mobilização que vem sendo feita pelo sindicato.

Professores celebraram a notícia, mas lamentaram que apenas os funcionários a partir de 47 anos serão imunizados. Diretor estadual da Apeoesp (Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), morador de São Bernardo e professor da rede estadual, Paulo Neves, 57, lembrou que a categoria entrou em greve sanitária em 8 de fevereiro, cobrando a imunização em massa. “É boa notícia, mas não é o suficiente. Cobramos que todos sejam vacinados”, afirmou. A entidade não tem uma estimativa de quantos docentes ficarão de fora da vacinação.

Moradora de Santo André e professora das redes estadual e municipal de São Paulo, Adriana Almeida Silva, 48, também avalia que a parcela de profissionais que poderão se imunizar é muito pequena. “Precisamos da vacinação em massa. Esse anúncio parece mais uma estratégia para dividir a categoria”, avaliou. Docente na rede municipal de Santo André, Celia Gonçalvez Salmaso, 58, afirmou que a maior parte dos profissionais na cidade é de jovens, e que, apesar do desejo de todos os professores em voltar para a sala de aula, é preciso ampliar o público. “Espero mesmo que muito em breve a gente possa voltar e Deus permita que a gente tenha mais doses (de vacinas).”

Presidente da Aesp (Associação de Escolas Particulares) ABC, Oswana Famelli avaliou que a medida vai ajudar as escolas particulares a retomarem progressivamente o atendimento presencial. “Queremos, após o dia 5, priorizar que filhos de trabalhadores nos setores essenciais possam estar na escola e, com o início da vacinação, voltarmos à normalidade antes do segundo semestre.” Os profissionais que serão vacinados devem se cadastrar pelo >site www.vacinaja.sp.gov.br.

Cidades aceleram aplicação a idosos de 69 a 71 anos

O Grande ABC intensifica de hoje até segunda-feira a vacinação de idosos com idade entre 69 e 71 anos. Além de São Caetano e Ribeirão Pires, que começaram ontem a imunização desta faixa etária, São Bernardo, Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra anunciaram que iniciam hoje a proteção deste público-alvo. A Prefeitura de Santo André abriu agendamento, mas as doses serão aplicadas a partir de segunda-feira.

Os moradores de São Bernardo e São Caetano precisam agendar a imunização. O Paço são-bernardense disponibiliza o site https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus tanto para este público-alvo quanto para idosos de 72 a 76 anos que ainda não tomaram a primeira dose. Em São Caetano o agendamento é no site http://coronavírus.saocaetanodosul.sp.gov.br.

A Prefeitura de Diadema fez mudança no local de vacinação para evitar aglomeração. Agora, ao invés de fazer a imunização nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a cidade vai utilizar, a partir de hoje, das 8h30 às 16h, as dependências das 17 escolas da rede municipal. Com isso, apenas três UBSs vão continuar imunizando: Nova Conquista, São José e Paineiras.

Apesar da mudança, a Prefeitura de Diadema confirmou que no sábado está mantido o Dia D, quando todas as 20 UBSs estarão abertas, das 8h às 16h, para vacinar moradores acima dos 69 anos.

Em Mauá, a Prefeitura planeja imunizar nos próximos dias 6.400 moradores entre 69 e 71 anos. A vacinação será realizada nas 23 UBSs espalhadas pela cidade e em 15 locais no sistema drive-thru, das 9h às 16h, de segunda a sexta. A novidade, desta vez, é a inclusão do Ginásio Poliesportivo Celso Daniel como endereço em que o idoso não precisa sair do carro para receber a vacina.

Em Ribeirão Pires, a vacinação acontece no sistema drive-thru montado no Complexo Ayrton Senna, das 8h às 16h. Por fim, em Rio Grande da Serra, neste momento, serão vacinados moradores acima de 70 anos, nas três UBSs do município das 10h às 15h.

Em todas as cidades é imprescindível comparecer com documento pessoal do munícipe que será imunizado e que conste o número do CPF, além do comprovante de residência. As prefeituras ainda indicam que os munícipes façam o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br, do governo do Estado.