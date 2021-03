Santo André na guerra contra Covid ganha série multimídia

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



25/03/2021 | 00:01



Um ano depois que a proliferação do novo coronavírus pelo planeta obrigou a drástica mudança da rotina da sociedade, a Covid-19 continua contaminando pessoas e ceifando vidas. Em Santo André, a doença já infectou 42.787 e matou 1.424. E a segunda onda, impulsionada pelas variantes do vírus, torna o respeito às regras de distanciamento e higiene ainda mais importante. A nova fase da pandemia será o tema da série multimídia No Fio da Covid, que o Diário estreia amanhã.

A produção pretende servir de alerta para os leitores sobre a severidade da doença e de seu agente causador no momento em que o Brasil supera a marca de 300 mil mortes atribuídas ao coronavírus. Depoimentos de pessoas que já tiveram a doença, de quem perdeu familiar ou amigo para a Covid e de profissionais da saúde que atuam na linha de frente da pandemia serão publicados diariamente, de amanhã até 6 de abril. Além de textos, a série terá vídeos de dois minutos, em média.

Os conteúdos produzidos pelo jornal serão disponibilizados em sua edição impressa e também nas plataformas digitais, como o www.dgabc.com.br, Facebook, Instagram e YouTube. A série busca repetir o sucesso de Um Dia de Cada Vez, outra produção do Diário que, no começo do ano, retratou o dia a dia de um hospital de campanha.

“Desta vez, a nossa ideia é falar diretamente a quem não leva a pandemia a sério e acha que, por estar cansado depois de um ano de quarentena, pode infringir as determinações das autoridades sem sofrer as consequências. A série pretende mostrar que qualquer um de nós pode ser a próxima vítima”, diz o diretor de Redação do jornal, Evaldo Novelini.

O roteiro de <CF51>No Fio da Covid</CF> mostra que o agente causador da doença não é seletivo, atacando todas as pessoas indistintamente, não importando se é rico, pobre, branco, preto, se ocupa cargo importante ou não. “Em Santo André, o coronavírus matou inclusive uma vereadora”, lembra o editor-executivo do jornal, Nilton Valentim, responsável pela curadoria do projeto.

Marilda Brandão, que exercia o seu primeiro mandato na Câmara de Santo André, morreu na manhã de 12 de março, aos 46 anos, por causa de complicações da Covid, após quase um mês internada. A série multimídia, cuja apresentação já está disponível nas plataformas digitais, também vai mostrar o impacto da doença no cidadão comum, como barbeiro, motorista de ônibus, dona de casa e enfermeira.

GRATUITO

Todo o conteúdo de No Fio da Covid pode ser acessado e compartilhado gratuitamente. A produção da série, que tem o patrocínio da Prefeitura de Santo André, é mais uma iniciativa do Diário para conscientizar a sociedade sobre os perigos do novo coronavírus.

Desde 16 de março de 2020, um dia depois que o Grande ABC registrou os três primeiros casos de pacientes infectados pelo micro-organismo, a direção do jornal decidiu deixar de cobrar, em seu portal www.dgabc.com.br, pelo acesso às notícias relacionadas ao coronavírus.

Dois dias depois, em 18 de março, a medida foi ampliada para 100% do conteúdo digital. Acreditou-se que a decisão, tomada em tempos de fake news, ajudaria a salvar vidas. Na época, estudo do Ministério da Saúde mostrava que eram falsas 85% das notícias sobre a Covid-19 que circulavam nas redes sociais.