Coreia do Sul confirma 2 projéteis não identificados lançados da Coreia do Norte

24/03/2021 | 21:14



O Exército da Coreia do Sul confirmou nesta quarta-feira, 24, que a Coreia do Norte disparou dois projéteis não identificados no mar próximo de sua costa oriental, enquanto Pyongyang revive suas atividades de testes para expandir suas capacidades militares e pressionar os Estados Unidos em meio a um impasse na diplomacia.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que os militares americanos e sul-coreanos estavam analisando os lançamentos conduzidos de uma área na costa leste do Norte.

Os lançamentos aconteceram um dia depois que autoridades norte-americanas e sul-coreanas disseram que o Norte disparou armas de curto alcance presumidas como mísseis de cruzeiro em seu mar ocidental no fim de semana.

As demonstrações de armas do Norte acontecem em meio a negociações nucleares paralisadas com os Estados Unidos. As negociações arrefeceram após o colapso da segunda cúpula de Kim Jong Un com o ex-presidente americano Donald Trump em fevereiro de 2019, onde os americanos rejeitaram as demandas norte-coreanas por grandes sanções em troca de uma rendição parcial de suas capacidades nucleares.

O Norte tem até agora ignorado os esforços do governo de Joe Biden por diálogo, dizendo que não se envolverá em negociações significativas com os EUA, a menos que Washington abandone o que Pyongyang vê como políticas "hostis", que claramente se referem às sanções lideradas pelos EUA e à pressão sobre seu programa nuclear. FOnte: Associated Press.