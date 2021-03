Obituário - 25 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/03/2021 | 00:01



Paulo Roberto César

(Santo André, 25-2-1965 – Ribeirão Pires, 20-3-2021)

O professor Paulo Roberto César, mais conhecido como PC, foi aluno do Singular Santo André e lecionava Física do Ensino Médio na mesma escola. Atuava na rede de ensino desde 2004. Era formado em Engenharia Mecânica de Produção pela FEI, com mestrado no ITA na área de Física Atômica e Molecular.

Fanático pelo Corinthians e muito falador, ele era uma pessoa muito querida por todos os alunos e colegas de trabalho. Sua alegria fará muita falta nas salas de aula e no coração de quem o conhecia.

Fiilho de Raimundo Gomes Cesar e Maria Alice Gomes Cesar, Professor PC parte aos 56 anos, vítima de infarto. Deixa a esposa Elaine Jucimara Borges Cesar e os filhos Mariana, Matheus e Artur. Foi sepultado no Cemitério São José, em Ribeirão Pires.

Texto: Marli Popolin

SANTO ANDRÉ

Maria de Oliveira Cardoso, 91. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Otavio Alves dos Reis, 89. Natural de Serra (Minas Gerais). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 22, no hospital de campanha UFABC. Jardim da Colina.

Gonçalo Leite de Moraes, 87. Natural de Piraju (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Motorista. Dia 22, no hospital de campanha Pedro Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Vila Curuçá.

Hélio Pinaffi, 87. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Santa Terezinha, em Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Edna Samogin Haring, 86. Natural de Rancharia (São Paulo). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Avelina da Conceição Filha, 86. Natural de Palmeirina (Pernambuco). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Cícero Barroso, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Arthur Carvalho, 84. Natural de Simplício Mendes (Piauí). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ida Bordinhou, 84. Natural de São Roque (São Paulo). Residia na Vila Rica, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edgard Benedicto Antonialli, 83. Natural de Casa Branca (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Supervisor de produção. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Alda Ribeiro, 82. Natural de Passa Quatro (Minas Gerais). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicente Lucena Duarte, 79. Natural de Lavras da Mangabeira (Ceará). Residia em Utinga, Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Lopes, 78. Natural de Chavantes (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marlene de Oliveira Castro, 77. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia na Vila Linda, em santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Aparecido Galhardo, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Procópio, 73. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Benedita Monteiro, 73. Natural de Delfim Moreira (Minas Gerais). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco de Lorena, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 22. Vale dos Pinheirais.

Laerte de Souza, 71. Natural de Tupi Paulista (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Operador de máquinas. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Luiz de Oliveira Ferreira, 69. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dalva de Oliveira Leite dos Santos, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Industrial, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Marina Rodrigues da Silva, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Donizete Bernardes de Oliveira, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Vendedor autônomo. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilson Vieira da Silva, 57. Natural de Santo André. Residia no bairro Valparaíso, em Santo André. Dia 22. Memorial Planalto.

Edivandete Ferreira de Souza Vieira, 55. Natural de Seabra (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 22, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Memorial Jardim Santo André.

Davi Rivieri, 54. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorge Luiz Taveira, 54. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Autônomo. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Luceni Aparecida de Moraes Arras, 53. Natural Santo Antonio da Platina (Paraná). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Costureira. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosalina Gomes Santana de Souza, 50. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Comerciante. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Rôsi Rodrigues Francisco, 48. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Ajudante geral. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jurandi Alves Leite, 48. Natural de Manaíra (Paraíba). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Ajudante geral. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Francisco dos Santos, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Marcos Cardoso Vieira, 44. Natural de Uauá (Bahia). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Soldador. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leandro José de Oliveira, 43. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim das Rosas (Iguatemi), em São Paulo, Capital. Operador especialista. Dia 21, em Santo André. Cemitério do Carmo, São Paulo, Capital.

SÃO BERNARDO

Juventina da Silva, 98. Natural de Amparo (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Silvia Donadelli Rusig, 95. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Mantovani Freire, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Iraci Nogueira e Silva, 85. Natural de Jatobá (Pernambuco). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Diva Gastão Leonardi, 77. Natural de Pradópolis (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Alaércio Botaro, 73. Natural de Tanabi (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 21, em Diadema. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Marta F. Stangorlini, 67. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Rogério Antonio Bertoloni, 55. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Luiza Pattaro Sacchi, 93. Natural de Indiana (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 22. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Josefina Brait Scarlata, 81. Natural de Colina (São Paulo). Residia no bairro Sacomã, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Kiyoshi Izumi, 88. Natural do Japão. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Alzira Rodrigues Basso, 86. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no Jardim Alberto, em Bariri (São Paulo). Dia 22, em Diadema. Cemitério Municipal de Barueri (São Paulo).

Leonor de Jesus Silva, 82. Natural de Bandeira (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Jovelina Dias de Melo, 80. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Sebastião da Rocha Dantas, 80. Natural de Valença do Piauí (Piauí). Residia no bairro Taboão. Dia 21. Cemitério Municipal.

Geraldo Pereira da Silva, 79. Natural de Carinhanha (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 22. Cemitério Municipal.

Vilma Aparecida Reder, 78. Natural de Pompéu (Minas Gerais). Residia no Jardim Andrade Barbosa, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Maria Coelho de Lima, 78. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Vale da Paz.

Imaculada Sabino da Silva, 78. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Casimiro Aragão, 77. Natural de Itaberaba (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Marilene Rosa de Souza, 70. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Vale da Paz.

Ruth de Oliveira Cezar, 69. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia na Vila Élida, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Maria Zaira Oliveira de Brito Mazza, 68. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 22. Jardim da Colina.

José Ramos de Amaral, 67. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Linaldo Francisco, 66. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Edson Miguel Alves, 61. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Cemitério Municipal.

Joel Almeida Silva, 57. Natural de Aracatu (Bahia). Residia no Jardim Guanhembu, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério Municipal.

Severino Ramos dos Santos Assis, 56. Natural de Rio Largo (Alagoas). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Maurício Gomes da Silva, 55. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Iraci Ferreira Lima, 55. Natural de Iguatu (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Isabel Cristina Ignacio, 55. Natural de Jaboticabal (São Paulo). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Emídio Nazario de Figueiredo, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Zenilton Almeida Cordeiro, 54. Natural de Caatiba (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Paulo Sérgio Alves, 52. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Cemitério Municipal.

Neci Eliete da Silva, 51. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Helenice Domingues Souza, 50. Natural de Ipatinga (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Vale da Paz.

Anderson Quintiliano de Moraes, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 21. Cemitério Municipal.

Joseildo da Silva Lourenço, 48. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

José Roberto da Silva Junior, 48. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Ricardo Rodrigues Serzedello, 40. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Jéssica Miguel, 27. Natural de Diadema. Residia no Jardim das Pitangueiras, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Guilherme Santos de Santana, 19. Natural de Ibicaraí (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Rafael Silva de Luna, 18. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Cemitério Municipal.

MAUÁ

Waldemar Masson, 90. Natural de Brodowski. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 21, em Diadema. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Fátima Santos Del’Monte, 65. Natural de Mauá. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 20. Cemitério São José, em Ribeirão Pires.

Celso Lino Bento, 45. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Metalúrgico. Dia 22, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Walter Ferreira, 89. Natural de Santo André. Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Preciosa de Magalhães, 82. Natural de Portugal. Residia na Vila Suely, em Ribeirão Pires. Dia 22, em Santo André. Cemitério São José.

Aloizio Fernandes dos Santos, 81. Natural de Paulista. Residia no Jardim Mirante, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

José Dias, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Francisco Ursulino Alves, 68. Natural de Areia (Paraíba). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Maria Clara da Silva, 68. Natural de Tupanatinga (Pernambuco). Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Fernandes Camacho, 67. Natural de Portugal. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Sandra Saturnino de Souza, 66. Natural de Campo Belo (Minas Gerais). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Maria Leila Oliveira Bispo, 50. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Rafael Felippe Prezopi, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.