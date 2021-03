Governo do Rio publica no DOU anúncio que estimula turismo no estado

24/03/2021 | 18:32



Dois dias antes do início de um feriadão estadual de dez dias criado para que as pessoas fiquem em casa e não circulem nem pela cidade onde moram, para não ampliar a propagação do coronavírus, o governo do Estado do Rio de Janeiro publicou nesta quarta-feira (24) um anúncio de incentivo ao turismo pelos municípios do Estado.

"Chegou a tão esperada hora de fazer as malas e pegar a estrada. As cidades fluminenses estão preparadas para receber os turistas de todo o Estado", afirma a propaganda, publicada na capa de uma edição extra do Diário Oficial do Poder Executivo, ao lado de um decreto que cita o estado de calamidade no Estado do Rio e autoriza a secretaria estadual de Defesa Civil a apoiar o sistema de saúde e de assistência social no combate à covid-19.

Alertado originalmente pelo portal de notícias G1, o governo do Estado alegou que houve uma "falha técnica" e substituiu a propaganda, no site da Imprensa Oficial do Estado, por outra, da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agestransp).

"A publicação do anúncio da campanha Turismo Consciente na edição extra do Diário Oficial de hoje foi resultado de uma falha técnica na Imprensa Oficial. A mesma não será mais utilizada nos materiais atuais", afirmou o governo do Estado, em nota. "A campanha foi idealizada em setembro do ano passado e veiculada nos meses de outubro e novembro", conclui o texto.