Cria da base, volante Luan estende contrato com São Paulo até 2023

24/03/2021 | 18:15



Cria da base, em Cotia, o volante Luan acertou nesta quarta-feira a renovação do seu contrato com o São Paulo até 31 de dezembro de 2023. O vínculo anterior se encerraria em dezembro de 2022.

"Estou muito feliz com essa renovação, para mim é muito gratificante. Venho desde os 11 anos de idade honrando essa camisa. Com certeza vou me empenhar e trabalhar ainda mais para dar alegrias para a torcida tricolor", comemorou o jovem jogador, de 21 anos, na companhia do presidente Julio Casares.

Luan estreou entre os profissionais no Brasileirão de 2018, numa vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, no Morumbi. Hoje já soma 87 partidas com a camisa do São Paulo.

"São dez anos vestindo essa camisa. Desde quando eu entrei, com 11 anos de idade, era um sonho estar no profissional. Desde 2018, tenho a felicidade de vestir a camisa no profissional. É diferente ter a sensação de jogar com torcida, com grandes jogadores. Cada vez que chego para treinar ou jogar é muito gratificante. Vestir essa camisa é um sonho realizado, não só meu, mas da minha família e dos meus amigos", afirmou.