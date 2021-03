Diadema já vacina amanhã idosos com mais de 69 anos; confira como está nas outras cidades

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



24/03/2021 | 16:50



Com a chegada de novos lotes da Coronavac, algumas cidades conseguiram antecipar a imunização contra a Covid-19 para pessoas com 69 anos ou mais. Diadema, que começaria a vacinação no sábado, vai iniciar nesta quinta-feira (25). A cidade também mudou os locais. Será em três UBSs (Unidades Básicas da Saúde) e em 17 escolas municipais. Confira a lista aqui no link http://bit.ly/vacinacaodiadema . É preciso se cadastrar.

São Caetano e Ribeirão Pires começaram nesta quarta-feira (24) a vacinação em massa de idosos na faixa etária dos 69 aos 71 anos. Em São Caetano a vacinação acontece em sistema drive-thru, no Estádio Anacleto Campanella ou no Teatro Paulo Machado de Carvalho, como já foi realizado com os demais públicos. O munícipe deve acessar o link e fazer o agendamento ( http://coronavírus.saocaetanodosul.sp.gov.br ) escolhendo a data, entre hoje até sexta-feira, horário e local.

A imunização em Ribeirão Pires acontece em tenda montada no Complexo Ayrton Senna, 8h às 16h, e não precisa de agendamento prévio, sendo necessário apresentar apenas documento original e comprovante de residência. A cidade também retomou a vacinação para quem tem mais mais de 71 anos. A ssegundas doses seguem sendo aplicadas normalmente.

Em Santo André, idosos acima de 69 anos podem fazer o agendamento para a primeira dose. A aplicação vai acontecer entre os segunda-feira (29) e 1º de abril. Além disso, a cidade também vai aplicar a segunda dose dos idosos acima de 77 anos que tomaram a Coronavac. Nesse caso, a vacinação vai ser no fim de semana (27 e 28). Faça o agendamento no site http://psa.santoandre.br/vacinacovid .

A Prefeitura de São Bernardo comunica a abertura do cadastramento e agendamento para vacinação de pessoas entre 69 e 71 anos. As imunizações continuarão acontecendo nos postos drive-thru no Paço municipal e em mais quatro pontos espalhados pelo município. O local de imunização será indicado ao final do cadastro obrigatório, que deve ser feito no http://vacinacovid.saobernardo.sp.gov.br . As doses começarão a ser aplicadas a partir de sexta-feira (26). O cadastro para quem tem de 72 a 76, que ainda não receberam a primeira dose, também reabriu.

Em Rio Grande da Serra a vacinação para pessoas com mais de 70 anos começa nesta quinta-feira (25). A imunização será das 10h às 15h, nos seguintes locais: UBS Central – Diariamente; UBS Santa Tereza, UBS Vila Niwa e Parque América – segunda, quarta e sexta-feira; UBS Vila São João, UBS Vila Lopes, UBS Sítio Maria Joana e UBS Vila Conde, terça e quinta-feira. As segundas doses serão aplicadas conforme indicação na carteira de vacinação.

Mauá começou a vacinar idosos de 72 a 74 anos na segunda-feira (22) e a segunda dose em quem tem 75 anos ou mais. O Paço informa que aguarda posicionamento da Secretaria da Saúde do Estado sobre ampliar a faixa etária. A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, em 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), sendo que em 14 delas funcionam também o sistema drive-thru. Somente podem ser imunizados idosos que comprovem residência no município e apresentem CPF.