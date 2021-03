Xuxa Meneghel revela situação inusitada ao fazer topless com Luiza Brunet: - Foi uma coisa muito doida

24/03/2021 | 16:11



Xuxa Meneghel foi uma das convidadas do programa Que História É Essa, Porchat? do GNT. A apresentadora aproveitou o momento para voltar ao passado e relembrar uma situação inusitada que passou ao lado de uma de suas melhores amigas, Luiza Brunet, em uma praia deserta no Rio de Janeiro.

Na época, Xuxa tinha 18 anos de idade e Brunet 19 anos de idade. As duas eram o símbolo sexual dos anos 80 e, na ocasião, estavam se preparando para um ensaio de fotos. Foi então que a dupla teve a ideia de se bronzear para ficar com a pele mais bonita nos cliques.

- Não tinha nada, nem ninguém. Chegava nessa praia, a gente sempre fez topless, a gente ficava o dia todo. A gente foi fazer umas fotos em um lugar. A gente acordou cedo para conseguir pegar sol, para ficar bem dourada. Deitamos e acabamos dormindo.

Tudo estava tranquilo, até que a apresentadora percebeu que o sol havia sumido.

- Pensei: 'Poxa uma nuvem'. Quando eu abri [os olhos], eram 22 pessoas , 11 jogadores [de futebol] com camisas amarelas, e outros com camisetas vermelhas. Alguns [estavam] se tocando, outros rindo. Quando eu vi aquilo, e a Lu dormindo, na minha cabeça me passou assim: O time de futebol todo vai pegar a gente. Se a gente gritasse ninguém iria ouvir, a gente estava longe do hotel que a gente estava.

Apesar do susto, Xuxa conta que Luiza assumiu o controle da situação e conseguiu espantar a plateia.