Katy Perry cita suposta parceria com Taylor Swift no American Idol e enlouquece fãs

24/03/2021 | 16:10



Katy Perry enlouqueceu os fãs durante sua participação recente no programa American Idol! Na última segunda-feira, dia 22, a cantora citou uma possível colaboração com Taylor Swift ao falar sobre a desavença entre as competidoras Camille Lamb e Althea Grace, que apresentaram juntas a canção You Don't Own Me, original de Lesley Gore. Katy, que é uma das juradas do reality, fez questão de enaltecer o trabalho das meninas e pareceu relembrar a rixa antiga que tinha com Taylor.

- Vocês imaginam se Taylor Swift e eu trabalhássemos juntas, o que poderíamos fazer?, comentou a artista.

Só isso já foi o suficiente para gerar as especulações mais loucas da internet! Diversas pessoas, inclusive, acreditam que o feat entre Katy e Taylor é real - ainda mais após uma publicação do perfil @missinsider, que já acertou outras colaborações entre artistas anteriormente.

taylor swift x katy perry, tweetou o usuário nesta quarta-feira, dia 24.

E aí, você acha isso possível?