Técnico Paulo Roberto agradece apoio em vídeo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/03/2021 | 15:35



O técnico Paulo Roberto agradeceu as manifestações em prol de sua melhora. Internado desde esta terça-feira (23) no Hospital Samaritano, em Sorocaba, após agravamento do seu quadro de Covid-19 em razão de uma pneumonia viral, o treinador está em um leito de enfermaria, utilizando máscara de oxigênio. Em vídeo gravado e enviado a familiares e amigos, obtido com exclusividade pelo Diário, o treinador enaltece as mensagens de apoio.

Mesmo com bastante dificuldade para falar, Paulo Roberto - acompanhado de um médico - mandou um recado. "Olá pessoal. Estamos aqui recuperando. Quero agradecer o apoio de todos aí. Sei que tem muita gente interessada na nossa recuperação. Os médicos aqui do hospital têm atendido muito bem. Tenho que agradecer por toda força que têm me dado. Fiquem com Deus e já já estamos de volta", disse o treinador andreense.

Segundo fonte ouvida pelo Diário, o treinador teria 75% de comprometimento nos pulmões em razão do vírus combinado à pneumonia. No boletim médico enviado pelo Ramalhão, assinado pelo doutor Marcelo Navarro, Paulo Roberto está "acordado e orientado, sem febre e com melhora da função e da saturação pulmonar. O quadro clínico é considerado estável".