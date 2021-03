Fãs estão especulando a volta de Jennifer Aniston com John Mayer

24/03/2021 | 14:10



A gente sabe que os fãs não deixam passar nenhum detalhe para absolutamente nada, não é mesmo? Pode ser uma foto, um vídeo nos Stories ou até mesmo um clipe muito bem produzido.

A mais nova especulação nas redes sociais dos fãs de Jennifer Aniston e John Mayer é que eles estão extremamente convencidos que a dupla pode ter reatado um relacionamento antigo. Isso mesmo, e tudo (acredite) por causa de um cachorro! Os seguidores perceberam que John compartilhou um clipe e eles começaram a investigar detalhes sobre o animal.

Após vasculhar muito as redes sociais, os seguidores encontraram uma foto de Jennifer Aniston segurando um cachorro parecidíssimo com o que aparece no clipe do cantor, e com isso, as especulações da volta do antigo namoro do casal começou a ganhar destaque nas redes sociais. Além do mais, até porque o cachorrinho estaria usando até a mesma coleira no clipe e nas fotos de Aniston.

Será que eles realmente voltaram?