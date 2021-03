Membros da Legião Urbana falam de briga na Justiça com o filho de Renato Russo: - Nunca esteve aberto para o diálogo

24/03/2021 | 14:10



Membros da Legião Urbana, o baterista Marcelo Bonfá e o guitarrista Dado Villa-Lobos - que aparecem na foto acima - brigam na Justiça há oito anos com Giuliano Manfredini, o filho de Renato Russo, que foi o vocalista da banda, pelo direito de uso do nome do grupo. Na última segunda-feira, dia 22, segundo informações do jornal Extra, os dois emitiram um comunicado oficial para falar sobre a chegada do processo ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) em Brasília. Para a rádio Kiss FM, Bonfá falou sobre o assunto:

- Não foi fácil fazer esse comunicado. Explicar o óbvio pode ser mais difícil do que parece. Foi muito trabalhoso chegar a esse resultado. Para eu falar dessas questões, tive que futricar um monte de coisas da minha vida. Tantas mentiras e tantas bobagens foram ditas por pessoas por aí. Aí eu tive que engolir numa boa. A gente está com uma defesa jurídica muito sã.

Além disso, o músico deixou claro que não quer falar mal de ninguém, mas afirmou que o outro lado nunca esteve aberto para o diálogo:

- O juiz da instância do Rio de Janeiro chamou a gente, ele queria ouvir a mim e ao Dado. Ele [Giuliano Manfredini] não foi e mandou dois advogados. O que eles alegavam é que a gente não sabia administrar nosso legado. Eu disse: Cara, a parada é a seguinte. Depois que o Renato faleceu, a gente tem um catálogo e está tudo neste catálogo. Quem quer conhecer nosso trabalho, tem os discos. Os caras registraram o nome da Legião em tudo que é tipo de quinquilharia, de produto, marcas e patentes, para todo tipo de produto, eletrodomésticos... Quer vender camiseta e diz que é assim que administra o legado. Não é por aí. A gente não quer vender sabonete. Tem minha imagem, minha música, um conceito e um valor ético embutidos. Vai ouvir o disco e depois volta.

O comunicado diz o seguinte:

O Comunicado Oficial postado aqui tem o propósito de expor nossa posição em relação às questões que envolvem a nossa banda LEGIÃO URBANA e a empresa Legião Urbana Produções. A empresa Legião Urbana Produções nunca esteve aberta a diálogos e faz declarações que não condizem com a realidade. Os interesses e a maneira que a empresa Legião Urbana Produções atua conflitam com os nossos interesses pessoais e profissionais e eles nos atrapalham no exercício de nosso ofício. Todas as músicas que fizemos para a LEGIÃO URBANA têm por consequência nossa imagem pessoal intrinsicamente vinculada à elas. Tudo que envolve a LEGIÃO URBANA tem seu valor vinculado ao trabalho realizado por nós da banda. Tão logo o Renato faleceu em 1996 nos deparamos com as ações agressivas da empresa Legião Urbana Produções no intuito de se beneficiarem do patrimônio criado por nós. A Legião Urbana Produções tenta agora impedir a decisão Judicial que nos reconhece o direto de uso do nome que construímos e também cobra de nós participação econômica do nosso trabalho artístico no ramo do showbusiness, sem ter investido um centavo ou qualquer energia que não fosse a contrária à realização destes trabalhos. Eu não quero e não posso mais continuar me relacionando com meu amigo e parceiro Dado simplesmente através dos problemas causados pela empresa Legião Urbana Produções que atualmente é gerenciada por Giulliano Manfredini.