24/03/2021 | 13:11



Gloria Pires tranquilizou os fãs e amigos sobre o estado de saúde do marido, Orlando Morais, que está internado com Covid-19. No Instagram, a atriz gravou um vídeo afirmando que o músico está se recuperando.

- Ele está muito bem, cada dia melhor. Sigamos juntos com muita fé. E não se esqueçam: usem máscara!, disse.

No recado, ela ainda agradeceu o apoio que tem recebido:

- Quero agradecer todas as mensagens de melhoras, todas as mensagens de carinho para o Orlando, em nome de toda nossa família, quero agradecer cada um dos fãs, amigos e familiares. Obrigada por essa corrente.

Em outra publicação, Gloria apareceu de máscara e reiterou a importância do uso da proteção no rosto.