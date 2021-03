Intubado, Paulo Gustavo apresenta boa resposta à tratamento contra Covid-19: Continuamos confiantes

24/03/2021 | 13:11



No início da tarde desta quarta-feira, dia 24, a assessoria de imprensa do ator e humorista Paulo Gustavo atualizou, por meio de um comunicado, as informações a respeito do quadro de saúde dele. Internado desde o dia 13 de março por causa da Covid-19, Paulo segue intubado em um hospital do Rio de Janeiro, mas vem apresentando melhora nas últimas 72 horas.

Os quadros clínico, laboratorial e radiológico do paciente demonstram boa resposta ao tratamento instituído pela equipe profissional, sobretudo nas últimas 72 horas. Continuamos confiantes em sua plena recuperação, diz a mensagem.

Representante ainda esclareceu que a ventilação mecânica invasiva em que ele foi colocado no último domingo, dia 21, foi feita como uma medida terapêutica. A família ainda agradeceu pelas mensagens que o ator tem recebido no momento complicado:

Paulo Gustavo segue em ventilação mecânica invasiva, desde o último domingo (21), como medida terapêutica da Covid-19.A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua plena recuperação, assim como de todos os que se encontram na mesma situação.