Nasce décimo bisneto da Rainha Elizabeth II - e pai da criança revela que esposa deu à luz no banheiro de casa!

24/03/2021 | 13:10



A Rainha Elizabeth II tem um novo bisneto - que nasceu de uma maneira totalmente inusitada! A criança é fruto da união entre o ex-jogador de rúgbi Mike Tindall com Zara Tindall, que é filha da princesa Anne, e o nascimento foi confirmado pelo próprio ex-atleta em seu podcast The Good, The Bad e The Rugby - no qual narrou como o terceiro filho nasceu no banheiro de sua casa!

Na madrugada desta quarta-feira, dia 24, Mike compartilhou o episódio mais recente do programa em seu Twitter, revelando que o pequeno nasceu no último domingo, dia 21:

- Domingo ficou ainda melhor porque um garotinho chegou à minha casa. Chegou muito rápido. Não conseguimos chegar ao hospital. [Foi] no chão do banheiro.

Mike, então, explicou que a família estava recebendo a visita de uma amiga quando Zara começou a sentir fortes contrações - e a amiga em questão reconheceu que não daria tempo de o casal chegar até o hospital antes que o pequeno nascesse:

- Eu tive que correr até a academia, pegar um daqueles tapetes que usamos para fazer exercícios, ir até o banheiro, colocá-lo no chão com várias toalhas e fazer tudo lá mesmo. Tivemos sorte, porque a parteira que tínhamos contratado para nos ajudar no hospital não estava tão longe da nossa casa, e foi correndo até lá.

Apesar de ter afirmado durante o podcast que ele e a esposa ainda não haviam escolhido um nome para o pequeno, um porta-voz do casal afirmou ao jornal The Sun que o garoto se chamará Lucas Philip Tindall em homenagem ao príncipe Phillip, marido da rainha e que atualmente se recupera de uma cirurgia no coração.

O veículo ainda afirma que, em um comunicado real, a Rainha Elizabeth II e seu marido ficaram maravilhados com a notícia, e estariam ansiosos para conhecer seu décimo bisneto quando as circunstâncias permitirem.

Lucas é o terceiro filho do casal, que já possui duas garotas: Lena, de sete anos de idade, e Mia, hoje com três anos de idade. Ele nasceu pesando 3,74 kg e atualmente é o 22° na linha de sucessão ao trono, além de ser o décimo bisneto da rainha.