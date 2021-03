Técnico do Santo André é internado em Sorocaba com Covid

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/03/2021 | 11:45



O técnico Paulo Roberto precisou ser internado nesta terça-feira (23) no Hospital Samaritano de Sorocaba. O treinador, que testou positivo para a Covid-19 na semana passada (junto com a mulher e as duas filhas), teve o quadro agravado em razão de uma pneumonia viral.

Em nota assinada pelo médico do clube, Marcelo Navarro, o Ramalhão detalhou que Paulo Roberto encontra-se em um leito de enfermaria, "acordado e orientado, sem febre, em uso de máscara de oxigênio suplementar e com melhora da função e da saturação pulmonar". Além disso, consta na publicação que o "quadro clínico é considerado estável".

Nas redes sociais, Paulo Roberto havia se queixado da doença, dizendo "o bagulho é doido mesmo, mas não vai me derrubar", recebendo apoio de várias pessoas do mundo da bola, entre eles treinadores como Ademir Fonseca e João Vallim.

Enquanto o treinador está afastado em recuperação, o time vem tendo os treinos comandados pelo auxiliar Alan Dotti.