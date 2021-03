Supla fala sobre criar o caos em outro reality show: - Brigar logo de cara!

24/03/2021 | 11:37



O Conversa com Bial da última terça-feira, dia 23, foi marcado por muita mistura entre portugês e inglês: o apresentador conversou com Supla, que falou sobre sua infância, sua experiência como ator e até mesmo sobre uma possível participação futura em reality shows!

A conversa começou com Bial conversando com o músico sobre a infância dele e relembrando o fato de que, com apenas seis meses de vida, Supla acabou se mudando com os pais para os Estados Unidos - e só retornou ao Brasil aos oito anos de idade, quando passou a viver com a avó para aprender a língua portuguesa. O artista, no entanto, revela que essa não foi uma tarefa tão fácil:

- Quando eu voltei para o Brasil, às vezes eu não conseguia me comunicar, e a minha avó contava que eu falava I hate you, I hate you [eu te odeio, eu te odeio] quando eu não conseguia me comunicar.

Supla revelou ainda que começou sua experiência como músico ainda cedo, influenciado por artistas como os Beatles, os Rolling Stones e David Bowie:

- Os meus vizinhos gostavam muito desses artistas, e a gente tinha uma banda. Eu com 13, 14 anos de idade já estava tocando na noite de São Paulo, totalmente ilegal. Foi aí que começou mesmo a coisa, eu montei minha própria bateria, foi meu primeiro instrumento.

Mas não foi apenas como músico que Supla se consagrou aqui no Brasil - o artista ainda teve uma experiência com a atuação. Ele relembra que um de seus primeiros trabalhos foi no longa Uma Escola Atrapalhada, de 1990, no qual contracenou com Angélica:

- Eu achei uma experiência fantástica, era o último filme dos trapalhões, o último que tem todos. Para mim foi uma honra ter participado, eu não tinha nenhuma experiência, mas a crítica falou que as caras [que eu fazia] eram ótimas.

Depois disso, Supla atuou na minissérie da Globo Sex Appeal, de 1993, e revela que chegou até mesmo a ser convidado para um papel de destaque em uma das novelas da emissora, mas decidiu voltar para os Estados Unidos ao invés de aceitar a proposta.

E foi quando o músico retornou do país norte-americano, em 2001, que sua fama realmente estourou, com sua participação no reality show A Casa dos Artistas, no qual se envolveu com a atriz Bárbara Paz. Supla comentou sobre essa experiência e falou sobre a possibilidade de participar de outro programa no mesmo estilo:

- Pra mim foi uma cadeia de luxo aquilo, mas eu guardo com muito carinho isso, foi uma coisa muito boa pra mim. [Hoje] eu ia ver como tô financeiramente, tá interessante pra mim? You gonna have to pay me a lot of money [você vai ter que me pagar muito dinheiro]. E eu vou criar o caos. Cash from chaos [dinheiro do caos]! Eu me lembro que o pessoal fica todo unido, depois tá logo brigando. Vamos brigar logo de cara!