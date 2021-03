PMIs industrial e de serviços avançam nos EUA em março, mas abaixo do esperado

24/03/2021 | 11:12



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos EUA subiu de 58,6 em fevereiro para 59 em março, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira pela IHS Markit. O avanço acima da marca de 50 mostra que a atividade manufatureira da maior economia do mundo se expande em ritmo mais forte neste mês.

O resultado de março, porém, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta a 59,8.

O PMI de serviços americano também aumentou no mesmo período, de 59,8 para 60, atingindo o maior patamar em 80 meses. A prévia, no entanto, também ficou aquém do consenso de mercado, de 60,1.

Já o PMI composto dos EUA recuou de 59,5 em fevereiro para 59,1 em março, influenciado por um outro componente, o de produção manufatureira, que diminuiu de 57,8 para 54,5 no intervalo, tocando o menor nível em cinco meses.