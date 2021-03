Ana Hickmann quer tirar habilitação para dirigir caminhão e pretende fazer botox e plásticas: - A comissão de frente está horrorosa

24/03/2021 | 11:11



Ana Hickmann completou 40 anos de idade no mês de março! Por isso, a apresentadora divulgou um vídeo no YouTube para revelar 40 fatos sobre a sua vida, e os novos sonhos que pretende realizar. Entre eles, está a vontade de fazer plástica:

- Este ano eu quero fazer plástica. Isto é um fato consumado na minha vida, já estou planejando. Só não sei quem fará a plástica ainda. Já sei onde eu quero fazer, o que vou consertar. A comissão de frente está horrorosa. Além de fazer plástica, eu quero dar uma caprichada no botox. Precisa, né? Fazer uma prevençãozinha. Vou fazer botox, já estou assumindo aqui.

A apresentadora ainda contou que quer fazer uma nova tatuagem:

- Este ano eu pretendo fazer minha segunda tatuagem. Acredito que a tatuagem, no meu caso, seja para marcar momentos e coisas muito, mas muito fortes e importantes que aconteceram. Depois de mais velha, eu curti fazer isso.

Ana fez também uma revelação inusitada -- disse que quer dirigir caminhão:

- Quero tirar a habilitação para dirigir caminhão. Quero ser caminhoneira. Desde menina, sempre achei o máximo. Meu avô tem caminhão, meus tios são caminhoneiros, meu primo é caminhoneiro... sei dirigir trator.

Ficar ruiva é um item que também está na lista da apresentadora. Além disso, casar de noiva é um sonho de Ana, que pretende fazer isso quando completar 25 anos de casada:

- Esse ano eu quero ficar ruiva. Não sei como vou conseguir fazer isso, mas eu vou. Contra tudo e contra todos, em algum momento deste ano vou fazer isso. Eu quero casar de noiva, isso é uma promessa, um fato consumado dentro de mim. Já sei quem vai fazer meu vestido e já tô imaginando um monte coisa. Daqui a dois anos, Quando eu completar 25 anos de casada, casarei de noiva.

Outro assunto muito importante para Ana Hickmann é a família. Ela revelou alguns detalhes sobre a possibilidade de ter outro filho:

- Não vou entrar em detalhes, mas quero muito aumentar a família. Adoro crianças e acho que meu filho merece um irmão ou uma irmã. Só que na vida nem tudo acontece do jeito que a gente gostaria. Eu não sei como e quando isso vai acontecer, mas sim, é uma vontade, um desejo, mas é algo que não quero mais ficar me cobrando. E se Deus achar que é a hora ou a forma certa, seja de um jeito ou de outro. Se Ele também achar que a gente tem outras missões para cumprir e que nossa família está fechada, está tudo bem. Eu amo família. Vivo para família, mas acho que a gente não pode se cobrar. Não quero chorar, não é para chorar agora. Eu brinco muito com isso, mas é um assunto sério, que me toca e toca ao Alexandre também. Deixa eu me recuperar. Fiquei emocionada. Não estou grávida para ficar emocionada assim, mas é um assunto que mexe comigo.