Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt retorna para a faculdade na Coreia do Sul após dar depoimento contra o pai

24/03/2021 | 11:10



Depois de ter contribuído com seu depoimento no processo de divórcio dos pais, Maddox, filho mais velho de Angelina Jolie e Brad Pitt, vai voltar para a faculdade na Coreia do Sul. Vale lembrar que, no depoimento, o rapaz de 19 anos de idade teria testemunhado contra o pai.

Segundo o jornal The Sun, Maddox deve retornar para Seul, na Coreia do Sul, para o seu segundo ano de faculdade. Ele começou a estudar bioquímica na Yonsei University de modo online, por causa da pandemia do novo coronavírus. No entanto, devido ao número relativamente baixo de casos no país, algumas aulas presenciais devem começar no final de abril.

De acordo com o documento obtido pelo The Sun, os estudantes estrangeiros devem ficar 14 dias em quarentena e mostrar um teste negativo para a Covid-19. Os cursos de laboratório, estúdio e estudo de campo voltarão às aulas presenciais, enquanto outras aulas continuarão remotas.

Recentemente, Angelina Jolie alegou, no processo de divórcio, ter sofrido violência doméstica de Brad Pitt enquanto eram casados.