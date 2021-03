Sabrina Sato revela resposta hilária de Zoe sobre ter um irmãozinho: - Aqui em casa, não!

24/03/2021 | 11:10



Por meio de um vídeo postado no Instagram, Sabrina Sato respondeu perguntas de seus seguidores! Sempre bem divertida, a apresentadora revelou curiosidades sobre a sua vida como por exemplo, a vontade de aumentar a família. Mãe de Zoe, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle, ela contou um diálogo engraçado que teve com a filha recentemente:

- Eu pergunto pra Zoe: você quer uma irmãzinha, um irmãozinho? E ela: aqui em casa, não! Eu tô só respeitando a vontade dela!, disse rindo.

Em seguida, continua:

- Brincadeira. O meu maior presente que eu ganhei na vida, que os meus pais me deram, foram os meus irmãos. Então eu tenho que dar esse presente pra Zoe, com certeza. Agora eu tô vendo como a gente vai fazer isso... não, vocês sabem como é que se faz!, disse, rindo.

Depois, indicou que pode ter mais filhos por meio de adoção:

- Eu tenho vontade de adotar, tenho vontade de ter, então eu posso encher a casa, de repente. O que vocês acham?

Além disso, a apresentadora da Record foi questionada sobre o que faria da vida caso não seguisse carreira artística:

- Eu estava lascada, porque é o que eu sempre quis, desde criança. Eu não sei o que eu faria, gente. Eu estava lascada. Eu não sei fazer nada. (...) Eu nunca fui a melhor em nada, mas eu sempre consegui fazer bem muitas coisas ao mesmo tempo e ser feliz fazendo tudo isso.

Por fim, ainda falou sobre se sente ciúmes de Duda. Ela deu o exemplo de quando ele trabalhou com Monica Iozzi, mas brincou que só não ficou com ciúmes porque o Duda não faz o tipo de Monica! Porém, revelou que ter esse sentimento depende da mulher:

- Daí, meu bem, se prepara, porque eu só tenho essa cara de boazinha.