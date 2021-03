'Viva o SUS! Vacina sim!', diz Sidney Magal ao ser imunizado contra a covid-19

24/03/2021 | 10:11



A alegria tomou conta do coração de Sidney Magal, de 70 anos de idade, nesta terça-feira, 23. Isso porque o cantor recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. "Esse é um grande sistema de saúde. O mundo todo sabe! Viva o SUS! Vacina sim!", diz a legenda do vídeo que o artista publicou no Instagram.

Sidney Magal participou, na Bahia, da primeira etapa da imunização contra covid-19. O artista também fez questão de tirar fotos, mantendo distância, com os profissionais que aplicaram a primeira dose da vacina e os parabenizou. "Viva a vacina! Viva os profissionais de saúde do nosso Brasil!", declarou.

Na véspera, de maneira divertida, Magal, celebrado por sucessos como Sandra Rosa Madalena e Meu Sangue Ferve por Você, publicou um vídeo, dos anos 1980, em uma das performances dele no programa do Chacrinha, na TV Globo. "Começou a vacinação para o público de 69 anos e eu indo pro posto! To chegando!", celebrou o cantor.