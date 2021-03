Aguinaldo Silva comenta polêmica de Marina Ruy Barbosa e José Loreto e palpita sobre volta de José Mayer às novelas

24/03/2021 | 10:10



O programa A Noite é Nossa, da Record TV!, que vai ao ar nesta quarta-feira, dia 24, promete uma conversa bem interessante com ninguém menos que Aguinaldo Silva, autor de novelas da Globo durante cerca de 40 anos e foi desligado da emissora em janeiro de 2020. Durante a conversa, ele não só falou sobre os bastidores de algumas obras como também comentou sobre o suposto caso entre Marina Ruy Barbosa e José Loreto e revelou que Anitta quase participou de uma novela sua!

Responsável por novelas de sucesso como Roque Santeiro, Fina Estampa e Império, o último trabalho de Aguinaldo a ser exibido pela Tv Globo foi a trama de O Sétimo Guardião em 2018. Foi nos bastidores dessa obra que surgiram boatos de que Marina Ruy Barbosa, na época recém-casada com Alexandre Negrão, estaria vivendo um affair com José Loreto, que também era casado. Apesar de ter negado os rumores, muitos duvidaram da palavra de atriz - mas Aguinaldo garantiu que nada aconteceu entre os dois:

- Eu confio plenamente na palavra da Marina, que é minha afilhada, e eu sei que para mim ela não mentiria. Ela sempre me disse que não aconteceu nada.

Fora dos bastidores, a novela também rendeu polêmicas conforme a trama era criticada tanto por internautas quanto por atores. Apesar de admitir que, na época, estava fissurado demais em suas próprias opiniões, o autor afirma que muitos viram ali uma oportunidade de prejudicá-lo:

- O que aconteceu é que, talvez, eu estivesse em uma fase muito ativa na Internet. Eu tinha opiniões muito próprias, e isso não foi bem aceito pelas pessoas, que viram na novela uma oportunidade para puxar o meu tapete.

Atualmente com 77 anos de idade, Aguinaldo ainda contou que teve a oportunidade de conversar com Anitta quando a cantora ainda estava no início de sua carreira, e viu tanto potencial na funkeira que chegou a convidá-la para participar de uma de suas obras:

- Eu fiz uma longa entrevista quando ela estava começando a ser a Anitta. Ela foi na minha casa só com uma assessora de imprensa, ela mesma dirigindo o carro. Eu comecei a conversar com aquela mulher e percebi que ela era tão focada na carreira. Era uma pessoa tão forte. Eu percebi que ela ia ser um grande sucesso. E eu fiquei tão fascinado por aquela figura que eu disse: Você não quer aparecer em uma novela minha? E ela topou. Só que nesse intervalo, entre a entrevista e o começo da gravação da novela, Anitta virou Anitta.

Em um rápido levantamento, Aguinaldo também revelou que o ator com quem trabalhou mais vezes foi Lima Duarte, que participou de nove das tramas do escritor. Em segundo lugar ficou José Mayer, que trabalhou em sete de suas novelas e que atualmente está afastado da emissora - mas não por muito tempo, acredita o roteirista:

- Eu acho que isso [o retorno de Mayer] vai acontecer. O que também afastou o Zé é que ele teve um problema de saúde, que já está resolvido. Ele agora está em forma. Evidente que alguém vai chamá-lo.

Sobre sua saída da emissora, Aguinaldo admitiu que ficou surpreso e que chegou a ficar um pouco magoado com alguns indivíduos por conta da situação, mas ressaltou que foi uma boa experiência profissional. Além disso, ele revelou que pretende seguir como roteirista, mas que não fará contratos longos:

- Alguém quer uma novela minha? Tudo bem, vamos conversar. Eu apresento uma sinopse e me apresentam uma proposta. Acabou a novela, acabou o compromisso. E tem mais uma coisa: eu tenho histórias já prontas.