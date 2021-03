Na UTI, ator de Carinha de Anjo relata complicações da Covid-19: Meus rins não filtram mais

24/03/2021 | 09:11



O ator Eddie Coelho, famoso por atuar na novela Carinha de Anjo, do SBT, usou o Instagram no dia 23 de março para mostrar aos seguidores que está na UTI em decorrência das complicações da Covid-19.

Como eu já tinha uma deficiência renal moderada, que já tratava com remédios, a Covid -19não perdoou meus rins e os atacou por três dias, até que finalmente após febres intensas e duas crises renais no mesmo período, fui ao hospital onde já me internaram na UTI com um quadro gravíssimo renal crônico. Me submeteram a uma cirurgia para colocação de um cateter, para poder fazer a hemodiálise. E sim... meus rins não filtram mais!, escreveu ele.

O ator disse que está numa fase crítica da doença, onde os sintomas podem desaparecer ou, simplesmente, se agravarem.

Serão mais 15 dias em observação e diálises até ter condições de ir pra casa, continuou.

Por fim, fez um alerta aos fãs:

Essa postagem não é drama, é um manifesto. Fiquem em casa, não tiram a máscara com amigos, com parentes, não tirem suas máscaras. Isso é muito sério, não acreditam em cloroquina, ivermectina ou qualquer coisa, não há tratamento. É uma roleta russa, uns terão problemas outros não, não importa o que tomem! Como eu, não tive problema respiratório, o meu foi nos rins... por enquanto. Então cuidem-se, cuidem de seus parentes. Praia, bar, festa não tem graça quando no final todo mundo morre. Fique em casa!.

Eddie recebeu apoio de outros famosos como Maisa, Preta Gil, Luana Xavier e outros nomes.