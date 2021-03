No BBB21, brothers miram em Juliette e Rodolffo confessa para sister: Sarah falou que ia em você

24/03/2021 | 09:11



Carla Diaz mal deixou o BBB21 e os confinados já estão pensando no próximo paredão! Viih Tube e João conversaram sobre o andamento do jogo e confessaram que estão se sentindo perdidos

- Coisas que estão acontecendo, que eu não quero acreditar que estão acontecendo. Só que eu preciso acreditar, que elas estão na minha cara. gual esse negócio da Juliette. Eu achei feio, dispara João.

Viih concorda e comenta sobre a perseguição dos participantes em Juliette:

- Eu ia falar isso agora. Sabe o que eu iria falar? Sabe o que mas me deixa assim? O fato de todos os amigos terem votado na Juliette, e o fato do próprio amigo ter colocado o Rodolffo no Paredão, dispara.

O professor ainda explica que entendeu a indicação de Gilberto em Rodolffo, mas não consegue compreender os votos em Juliette.

- Eu também não. Parece que foi um complô, né?, completa a sister.

Do outro lado da casa, Juliette confessou para Camilla de Lucas que sabe que será alvo fácil no próximo paredão, já que acredita que os brothers pensam que ela é fraca no jogo. E Rodolffo entregou para a sister:

- Eu iria votar na Viih, Sarah iria votar na Viih, Caio iria votar na Viih. Eu jamais imaginava que eu iria pelo líder. Eu imaginava que eu iria pela casa, sendo assim, eu só iria na Viih, porque eu tinha descoberto um outro voto por fora nela, que somando com o meu, Sarah e Caio, provavelmente no mínimo daria um empate. Quando o Gil me botou, a Sarah falou que iria em você. Falei, cara, vou junto, vou de galera. Foi mudado no sofá, explicou ele.

Já para Sarah, Rodolffo confessou que não gostou da atitude do líder:

- Eu fiquei muito desconfortável com a indicação do Gil. Ainda estou. Preciso de um tempo maior para digerir e não quero forçar agora. Não sei se vocês estavam combinando de vir, eu não estou muito engraçado, declarou.

E Sarah explica posição do amigo:

- Ele não quer falar com você ainda. A única coisa que ele quer saber, pode ser aberto totalmente porque é um jogo e ninguém está brincando. Ele quer saber se você votaria se você fosse Líder. Ele não quer te vetar para Prova do Líder, ele tem outras opções.

Suspeitando que Sarah conversou com Rodolffo, Gilberto questiona a sister, que desconversa e dá bronca no amigo:

- Para de viajar, estou falando sério. Você cria coisa na sua cabeça que não existe. Se tivesse alguma coisa, eu ia falar pra você. Você vai se autossabotar assim. Tem que ir com calma, espera.