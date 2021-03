Ciência sem mistério e com toques de humor

24/03/2021 | 08:00



Versátil, bem-humorada e aberta para encarar os desafios da profissão de atriz, a também humorista Miá Mello aceitou ser a primeira mulher a apresentar um talk-show científico na América Latina. Com estreia marcada para esta quarta-feira, 24, às 21h, no National Geographic, o programa Posso Explicar chega para mostrar que ciência pode ser divertida. A mãe de Nina e Antonio estará no centro da atração, mas terá a seu lado o cientista Alan Rodrigues e o DJ João Brasil, além de Edson, um arremedo de inteligência artificial.

Neste primeiro dia, serão apresentados dois episódios na sequência, com a possibilidade de conferir o primeiro no canal oficial do NatGeo no YouTube logo após a estreia. E a apresentadora comemora ao seu estilo: "Parece que a menina do fundão deu a volta por cima", brinca.

Dirigido por Gui Conte, o programa tem por finalidade desvendar alguns mistérios da ciência e também da tecnologia. Para isso se tornar viável, Miá contará com um fiel escudeiro chamado Edson, que é, na verdade, uma caixa de som com personalidade e inteligência supostamente artificial. Já matando uma curiosidade, a voz do personagem é feita por André "Pinguim" Ruas. Em cada episódio, a apresentadora recebe um convidado, que participa de algum experimento.

O Posso Explicar foi pensado para atrair e cativar os jovens, por isso tem esse formato mais leve e divertido para mostrar um assunto sério e, por vezes, complicado. No programa, que é composto por 16 episódios com 30 minutos cada um, Miá Mello recebe seus convidados, que estarão ali para contar suas experiências nesse mundo cheio de mistérios e debater algum tema de que gostem. Além disso, também participarão de experimentos. Para Miá, o fato de ela e os convidados não serem especialistas em ciência será um ponto importante de aproximação com o público. "É interessante ver pessoas conhecidas, que estamos acostumados a ver na mídia, agora falando sobre coisas que nunca falaram antes", afirma a atriz.

"Por exemplo, já imaginou que a Fafá de Belém tem em sua rotina de cuidados com a pele dela passar xixi no rosto?", conta Miá, acrescentando que a cantora ainda falou assim: "Vocês gastam um dinheirão com esses cremes em que a composição maior de é ureia, e ureia é xixi", revela a apresentadora rindo da descoberta. Fafá e a filha Marina levam ao programa o tema de avanços na medicina. Em outro episódio, conta Miá, o cantor Vitão aborda o tema espaço, e o músico declarou que "a mãe dele e a tia já viram ET e eu acredito", continua a apresentadora. Já o amigo Fábio Porchat, que é o primeiro participante da atração, conversa sobre futurologia e, juntos, fazem uma nuvem no estúdio. Com o youtuber Felipe Castanhari, a conversa foi sobre os mistérios da humanidade.

Nos demais dias, surgem convidados como a atriz Maria Bopp, que fala sobre animais. "Acredita que a Maria teve uma enguia de estimação?", diz a perplexa Miá Mello. Outro convidado é o rapper Projota, que conta sobre paixão por games. "Ele tem uma sala inteira que é de game", conta a apresentadora. Quando recebeu a drag queen Rita Von Hunty, Miá diz ter ficado maravilhada com a presença da youtuber. Principalmente quando ela contou como foi que sua mãe descobriu sua homossexualidade: Rita só escolhia personagem princesa no jogo Mario Bros.. "Daí a importância do videogame na vida da Rita", afirma. Há ainda o bate-papo com a escritora Djamila Ribeiro. "Quando perguntei o que ela inventaria, ela falou que seria a cura da ressaca. Não é maravilhoso?", conta.

Continuando a falar dos convidados e de como foi surpreendida pelos relatos pessoais, Miá diz que a participação de Sabrina Sato mostrou a ela um outro lado da apresentadora, que falou sobre a mente humana. "Sabia que a mãe e o pai dela são psicólogos?", questiona Miá. E segue contando o que afirmou ter sido uma descoberta muito interessante sobre a colega. "A Sabrina tem DDA (Distúrbio de Déficit de Atenção), que foi detectado na infância." E recebeu a ajuda dos pais para saber lidar com isso. "Ela fala que muito do que ela é hoje é por conta desse respeito que os pais tiveram com o jeito dela. Achei tão lindo."

Além da satisfação de poder receber no programa pessoas de que gosta e que fez questão que participassem, Miá Mello afirma que estar no comando do talk-show Posso Explicar é para aprender também. Curiosa por natureza, a apresentadora é enfática ao dizer que é uma pessoa do tipo de não tem vergonha de perguntar quando não sabe, e expor isso para o público de casa será mais uma forma de aproximar a ciência dos curiosos. "Fico muito orgulhosa de dizer que nada sei, estou ali para aprender junto com as pessoas que vão assistir, estou para questionar e, principalmente, dizer para as pessoas não terem vergonha de perguntar."

CURIOSIDADES

As gravações foram realizadas em outubro de 2020 e duraram 34 dias

Foram feitos mais de 700 testes de covid-19 para a realização do programa

Miá Mello é a primeira mulher a apresentar um talk-show científico na América Latina

A montagem do cenário durou 6 dias e foram usados materiais como 15 mil parafusos, 10 mil pregos e 30 kg de cola branca

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.