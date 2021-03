Bolsodoria

Diário do Grande ABC



23/03/2021 | 23:59



O governo do Estado virou, de novo, as costas ao Grande ABC. No momento em que a região mais precisava de apoio, para conter a pandemia que já ceifou a vida de mais de 5.000 moradores das sete cidades, o governador João Doria (PSDB) respondeu com um sonoro ‘não’ ao pleito dos prefeitos, que solicitavam a implantação de lockdown em toda a Região Metropolitana. Isolados, os chefes de Executivo tiveram de se virar, decretando megaferiado de nove dias para tentar manter a população em casa. Sem a opção do fechamento total, restou a medida paliativa – e, portanto, menos eficaz.

Por se encontrarem os 39 municípios da Região Metropolitana completamente conurbados, o lockdown só faria sentido se fosse adotado em conjunto por todos. Trata-se de lógica elementar. De que adianta fechar São Caetano, por exemplo, se a Capital, distante apenas uma rua, permanecer aberta? O que resolve restringir o acesso aos ônibus municipais a trabalhadores de serviços essenciais se trens, coletivos intermunicipais e trólebus transportarem toda gente, sem nenhum controle? Daí a necessidade da sinergia, negada por Doria.

Está correto o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), ao lamentar a postura do Estado, classificando-a de “profundo desrespeito”. Ao abrir mão de sua responsabilidade administrativa, o governador contribui para o vírus ganhar terreno. E faz isso tentando se proteger politicamente, enviando como emissário o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, rebaixado ao posto de garoto de recados.

Triste constatar que Doria, depois de criticar – acertadamente – a falta de liderança nacional do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na condução das políticas de enfrentamento da pandemia, repete – erroneamente – o expediente na esfera estadual, deixando os municípios entregues à própria sorte no combate ao coronavírus. Infelizmente, não é a primeira vez que os interesses de Doria e Bolsonaro se coadunam. Os paulistas já assistiram a filme semelhante na eleição de 2018.