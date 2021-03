Pressionados por Covid, cemitérios da região contam com 2.717 sepulturas livres

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



24/03/2021 | 00:01



Com o agravamento da pandemia da Covid, a demanda por jazigos também aumentou. Por causa do alto número de mortes pelo vírus – na região foram 726 apenas nos primeiros 23 dias de março –, Ribeirão Pires, por exemplo, anunciou que vai contratar empresa especializada para abrir mais covas no Cemitério Municipal São José, no bairro Vila Caiçara, e auxiliar o serviço que hoje é executado pela equipe própria. Outras cinco cidades – Mauá não respondeu – informaram que, atualmente, existem, pelo menos, 2.717 sepulturas disponíveis e que atendem o fluxo atual, mas algumas administrações estão em alerta.

Se comparado com o levantamento realizado pelo Diário em outubro do ano passado, o número de vagas disponíveis praticamente caiu pela metade. Na ocasião existiam 4.636 vagas disponíveis, em seis das sete cidades. Diadema, na época, não tinha informado.

Uma das formas de liberar vagas nos cemitérios é com a exumação de corpos. De acordo com as prefeituras, depois de três anos do sepultamento a família é comunicada do processo e, se não houver manifestação, o serviço é realizado por meio de ordem judicial.

A Prefeitura de Santo André informou que existem 1.230 vagas disponíveis para sepultamento temporário adulto, no Cemitério do Curuçá, já que nos demais cemitérios da cidade – Vila Pires, Assunção e Camilópolis – os jazigos são particulares. “Não há previsão de aumento de vagas, pois com a média deste ano (977 sepultamentos no Curuçá entre 1º de fevereiro e 22 de março), estamos mantendo o controle no atendimento a demanda”, explicou a administração andreense, em nota, lembrando que exumações são feitas mensalmente.

Segundo a Prefeitura de São Bernardo, a necrópole do bairro Dos Casa (Carminha), onde os jazigos são temporários, e os cemitérios da Vila Euclides, do Baeta Neves e da Pauliceia, também administrados pela cidade, mas onde os jazigos são de uso perpétuo, juntos, contabilizam 400 vagas disponíveis. Número confortável também foi informado por São Caetano, onde em três cemitérios são 750 sepulturas livres e, no momento, não há previsão de aumento desta quantidade.

Atualmente, em Diadema, 45 vagas estão disponíveis para sepultamentos, porém, segundo a Prefeitura, 2.000 gavetas podem ser utilizadas para futuros enterros, já que nesses túmulos estão sendo realizadas as exumações.

A Prefeitura de Ribeirão Pires vai abrir, de forma emergecial, 30 covas no cemitério municipal, já que, por enquanto, o local oferece 12 vagas . Cerca de 280 sepulturas estão disponíveis no cemitério de Rio Grande da Serra.