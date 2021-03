Pandemia afeta diagnóstico de tuberculose

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



24/03/2021 | 00:01



A orientação para que as pessoas fiquem em casa durante a pandemia de Covid-19 é uma das medidas para tentar barrar o avanço da doença, que só no Grande ABC já contaminou 148.382 pessoas e causou 5.309 mortes. No entanto, deixar de procurar o médico para tratar e/ou diagnosticar outras doenças também virou um problema, e especialistas alertam para a necessidade do diagnóstico precoce de enfermidades como a tuberculose. No ano passado, as prefeituras da região registraram queda de 8,2% nos novos casos, que recuaram de 832 em 2019 para 764 em 2020. As secretarias de Saúde alertam que a baixa se deve à menor procura pelo atendimento médico.

Para aumentar os diagnósticos e o acesso ao tratamento, três administrações municipais do Grande ABC promovem até o fim do mês uma intensificação da chamada de busca ativa, informando todos os munícipes que procurarem os serviços de saúde sobre os sintomas da doença e as formas de tratamento (leia mais abaixo). Enfermidade infecciosa e transmissível, a tuberculose é causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. Na maioria das vezes, afeta os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos, como os rins, os ossos e os intestinos, entre outros.

O tratamento para a tuberculose é feito pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e, apesar de longo – dura em média seis meses –, é bem-sucedido na maioria dos casos. “O mais importante é que o tratamento não seja interrompido. A interrupção é uma causa importante de piora e até de resistência do organismo às medicações”, explicou o médico patologista clínico e gestor do Grupo Sabin Medicina Dagnóstica, Alex Galoro.

Em 24 de março é celebrado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, uma menção à data em que foi descoberto o bacilo causador da doença, em 1882, e um chamado à importância do combate à enfermidade. Os principais sintomas são tosse persistente por mais de duas semanas com produção de catarro, muitas vezes acompanhada por sangramento, sudorese noturna excessiva, febre e perda de peso. A doença é transmitida entre as pessoas pela saliva e, segundo a Opas (Organização Panamericana de Saúde), o Brasil é o 18º País do mundo com mais casos da doença, com grande prevalência em áreas de alto adensamento e vulnerabilidade social. Estimativas da OMS (Organização Mundial de Saúde) dão conta de que um terço da população mundial esteja infectada pelo bacilo, mas, menos de meio porcento dessas pessoas vai desenvolver a doença.

Galoro alertou que existem diferentes tipos de exames para detectar a presença do bacilo. O mais comum é o de cultura de secreção. Opção mais moderna é o teste para identificar o DNA do bacilo, sistema semelhante ao exame para diagnosticar o coronavírus. “Existe também exame de sangue, conhecido como Igra (Interferon-Gamma Release Assay), que identifica tanto a infecção latente (quando não há sintomas, nem transmissibilidade) quanto a ativa” detalhou o médico. Esse exame se faz necessário antes que sejam receitados ao paciente medicamentos, mesmo para outras doenças.





Cidades reforçam a busca ativa em março