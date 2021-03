Nasce a Associação Amigos de Santo Antonio

Ademir Medici

No aguardo de uma homenagem

Texto: Octávio David Filho

O pátio da estação ferroviária de Ribeirão Pires se transformava em verdadeiro depósito de materiais de construção, como se pode observar na foto ontem publicada, do acervo do Museu Municipal Família Pires.

A disposição dos materiais seguia uma ordem: os tijolos ficavam na parte baixa, onde se localiza a estação ferroviária; lenha, carvão e pedras eram colocados na parte alta.

As antigas construções da cidade de Santos foram feitas com milhões e milhões de tijolos feitos e saídos de Ribeirão Pires. Trens que transportavam os tijolos com as marcas da cidade.

No sentido contrário, não eram muitos os materiais recebidos na estação. Destacou-se o enxofre (sulfor). Vinha a granel pelos vagões e era descarregado com pá para a indústria J. B. Duarte.

UNIÃO

Os carregadores formaram uma sociedade com finalidade social. Recebeu o nome de Associação Amigos de Santo Antonio.

A entidade promovia festejos juninos, a princípio no chamado Morro Velho, que foi demolido para dar lugar ao Centro Comercial da cidade.

Posteriormente, a Associação comprou o terreno onde se localiza a igreja de Santo Antonio, no Jardim Mirante.

A respeito da Associação Amigos de Santo Antonio há uma história controversa que merece um capítulo à parte.

NACIONALIDADES

No quadro dos carregadores da estação de Ribeirão Pires havia portugueses, mas a grande maioria era de origem italiana: Botacin, Scomparin, Dal Santi e tantos mais. Todos merecem o nosso respeito.

Os trabalhadores da estação construíram parte importante da nossa cidade, com trabalho e denodo. Entretanto, por incúria dos vereadores e prefeitos, até hoje não receberam as merecidas homenagens.

