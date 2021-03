Saúde confirma 3.251 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 298.676

23/03/2021 | 20:15



O Ministério da Saúde atualizou nesta terça-feira, 23, o painel com dados do novo coronavírus e confirmou os números divulgados mais cedo pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 3.251 mortes em decorrência da covid-19, um recorde diário para óbitos pela doença. Com isso, chega a 298.676 o número de mortos no País pela covid-19.

Do total de óbitos registrados nas últimas 24 horas, 1.303 foram na região Sudeste, com destaque para o Estado de São Paulo, que contabilizou 1.021 mortes. Outras 836 ocorreram no Sul do País; 574 no Nordeste; 361 no Centro-Oeste; e 177 no Norte.

Os dados atualizados da Saúde sobre número de novos casos do coronavírus nas últimas 24 horas também confirmam os já divulgados pelo Conass e apontam para 82.493 registros da doença. Com isso, o Brasil contabiliza um total de 12.130.019 casos de covid-19 em pouco mais de um ano de pandemia.