Disney Cruise Line anuncia novos destinos e roteiros para 2022

Redação

Do Rota de Férias



23/03/2021 | 18:48



A Disney Cruise Line anunciou uma série de novidades para 2022. Os navios vão zarpar rumo a destinos inéditos e para os portos tradicionais nas Ilhas Gregas, no Mediterrâneo, no norte da Europa, no Alasca e no Caribe. Além disso, pela primeira vez durante a temporada de verão americana, será possível fazer cruzeiros saindo de Miami, nos EUA, com destino às Bahamas e com parada na ilha privativa da Disney, chamada Castaway Cay.

“Enquanto nos preparamos para retornar ao mar assim que for possível. Continuamos olhando para o futuro e desenvolvendo mais opções de cruzeiros para famílias”, disse Thomas Mazloum, presidente da Disney Cruise Line. “Oferecer esta nova linha diversificada de itinerários para o verão americano de 2022 mostra nosso compromisso em levar mais hóspedes a mais destinos ao redor do mundo, já que planejamos navios adicionais nos próximos anos”, completou.

Disney Cruise Line: itinerários para 2022

Diversões nas Ilhas Gregas, Mediterrâneo, norte da Europa e além

De Roma, capital italiana, os cruzeiros de oito, nove e 12 noites para a Grécia levarão as famílias para belas paisagens e maravilhas arqueológicas de destinos como Pireu, a porta de entrada para Atenas, e para as espetaculares ilhas gregas de Santorini e Mykonos. Um cruzeiro de nove noites marcará a primeira escala da Disney Cruise Line em Chania, também na Grécia, na ilha de Creta, conhecida por seu porto encantador e influências venezianas e florentinas.

As viagens pelo Mediterrâneo saindo de Barcelona, na Espanha, incluem locais imperdíveis, como Roma e Nápoles (Itália), além de cidades costeiras da Riviera Francesa, como Villefranche e Cannes. Durante um cruzeiro de sete noites de Barcelona a Dover, na Inglaterra, a Disney Cruise Line fará sua primeira visita a Porto, em Portugal.

Novos portos de escala adicionais no norte da Europa incluem Riga (Letônia), Maloy (Noruega) e Nynashamn (Suécia).

Aventuras no Alasca

O navio Disney Wonder retornará ao Alasca para explorar geleiras, vistas naturais de tirar o fôlego e a vida selvagem da região. Saindo de Vancouver, no Canadá, a maioria desses cruzeiros de sete noites visitará Dawes Glacier, Skagway, Juneau e Ketchikan. Dois deles farão escala em Icy Strait Point, no lugar de Skagway.

Os primeiros cruzeiros de verão saindo de Miami

Pela primeira vez, famílias vão poder embarcar em Miami durante o verão americano, aproveitando ainda mais oportunidades para visitar Castaway Cay – todos os cruzeiros saindo da cidade farão uma parada na ilha privativa da Disney. Os cruzeiros de três e quatro noites farão escala em Nassau, nas Bahamas. Já os de cinco noites incluem uma parada em Grand Cayman ou Cozumel, no México. Uma viagem especial de cinco noites inclui duas paradas em Castaway Cay, junto com uma escala em Nassau.

Férias tropicais saindo do Porto Canaveral

As férias tropicais no Caribe e nas Bahamas continuam a bordo do Disney Fantasy saindo do Porto Canaveral, próximo ao Walt Disney World Resort em Orlando, nos EUA. Todos os roteiros farão uma visita à Castaway Cay.

Será possível escolher entre diferentes itinerários, com viagens de sete noites, um cruzeiro especial de cinco noites e um prolongado de nove noites. O último apresentará uma primeira escala em Roseau, em Dominica, um destino no leste do Caribe repleto de fontes termais naturais, belas cachoeiras e florestas tropicais. Esta ilha montanhosa é cercada por praias imaculadas e águas cristalinas perfeitas para atividades aquáticas.

Ainda mais magia a bordo do Disney Wish

Conforme anunciado anteriormente, o Disney Wish está programado para embarcar em sua viagem inaugural no verão americano de 2022. Informações sobre itinerários e reservas para este navio serão divulgadas em uma data posterior.

O navio será movido a gás natural liquefeito, ou GNL, um dos combustíveis de queima mais limpa disponíveis no planeta. Com aproximadamente 144 mil toneladas brutas e 1.250 cabines para hóspedes, a embarcação será um pouco maior do que o Disney Dream e o Disney Fantasy.

Diversão antes do embarque com Adventures by Disney

Os hóspedes da Disney Cruise Line podem estender a magia de seus cruzeiros de férias na Europa com aventuras pré-cruzeiro em cidades selecionadas da Adventures by Disney. Ela oferece passeios populares antes dos cruzeiros em Roma, Londres (Inglaterra), Barcelona e Copenhague (Dinamarca). Essas aventuras de duas a três noites oferecem experiências inesquecíveis, como uma visita privada após horário de funcionamento aos Museus do Vaticano e à Capela Sistina. Além disso, atividades como dança flamenca, confecção de mosaicos e preparação de pratos inspirados na culinária local envolvem os participantes na cultura de cada região.

Assim como os roteiros, as reservas para as ofertas do Adventures by Disney serão abertas ao público em 25 de março de 2021.

Clique neste link para comprar chip viagem internacional. Use o cupom rotadeferias na Viaje Conectado para ganhar até 10% de desconto e acessar a internet do mundo inteiro.

COMO NÓS VIAJAMOS

Na hora de planejar a viagem, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência fora do país.

Reserva de hotéis

O Rota de Férias trabalha com o programa de afiliados do Booking.com para a reserva de hotéis. Isso porque, por meio dele, dá para fazer reservas antecipadas de hospedagem nos hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação sugeridos pelo site. Há boas opções, no Brasil e no mundo, com política adequada de cancelamento e todas as informações que você precisa

Seguro viagem com desconto

Quando queremos encontrar as melhores opções do mercado de seguro viagem, de acordo com o período e o local que vamos visitar, usamos o Seguros Promo. O site exibe uma comparação com os valores oferecidos pelas principais operadoras do mercado, economizando tempo e garantido os melhores preços. Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” têm um bônus: 5% de desconto na hora.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem.

Chip viagem internacional

Na hora de viajar para destinos fora do Brasil, nunca deixamos de adquirir um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone. Com ele, dá para se comunicar e acessar a web de qualquer lugar. É assim que postamos nossos textos e fotos no Instagram quando viajamos. Temos uma parceria especial com a Viaje Conectado, que oferece pacotes para diversos destinos do mundo. Para ganhar até 10% de desconto, use o cupom rotadeferias.

Clique aqui para comprar seu chip viagem internacional.

Passagem aérea

O robô do Skyscanner, parceiro do Rota de Férias, é um dos mais eficientes do mundo para a pesquisa de passagens aéreas. Ao acessá-lo você pode ver de uma só vez o valor oferecido por diversas empresas para a rota desejada. Também dá para criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido forem modificados.

Aluguel de carro

Na hora de alugar um carro no Brasil ou no exterior, vale a pena fazer a reserva com a Rentcars.com. O site faz uma pesquisa com as melhores locadoras do mercado, de acordo com o período da viagem e o modelo que você deseja alugar. Assim, é possível ganhar tempo na hora de planejar a viagem e garantir os melhores preços.

Tours, ingressos e transporte

Com a Easy Travel Shop, você pode fazer reservas de tours e transfers, bem como garantir ingressos para pontos turísticos e grandes eventos no Brasil e no mundo. Ao navegar no Rota de Férias, você encontrará diversos posts com links com sugestões devidamente selecionadas pela redação de acordo com a relevância para o leitor. Basta fazer como nossa equipe: clicar, fazer a reserva e se divertir.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers.