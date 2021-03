Diadema antecipa vacinação para idosos com 69 anos ou mais a partir de sábado

Marcela Ibelli

23/03/2021



A Prefeitura de Diadema convocou para sábado (27) idosos acima de 69 anos para a vacinação contra a Covid-19. A imunização será feita nas 20 UBSs da cidade das 8h às 16h, sem precisar de agendamento prévio. É necessário levar documento com fotos e comprovante de endereço. Quem que já tomou a primeira dose e está com a segunda dentro do prazo também pode comparecer no sábado.

São Caetano abriu calendário para quem tem 69 anos ou mais. O agendamento obrigatório deve ser feito no site https://coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br . O munícipie pode escolher ser imunizado no drive-thru do Paulo Machado de Carvalho ou Estádio Anacleto Campanella.

Em Santo André, estão sendo agendados quem tem 72 anos ou mais no www.santoandre.sp.gov.br/agendavacina/agendamento . As primeiras doses para profissionais da Saúde e idosos com 80 anos ou mais que tomaram a Coronavac devem aguardar reposição de doses.

A Prefeitura de São Bernardo inicia nesta quarta-feira (24) a aplicação do reforço da Coronavac nos idosos de 80 a 84 anos. A imunização será realizada no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Av. Kennedy, 1.155), das 8h às 12h e das 13h às 17h. A vacinação deste grupo se estende até esta quinta-feira (25). O cadastro e agendamento on-line são obrigatórios no https://vacinacovid.saobernardo.sp.gov.br/VacinaSBCProd/servlet/iniciofaixaetaria . A população desta faixa etária que recebeu a primeira dose do imunizante da Oxford/AstraZeneca deve aguardar o prazo para recebimento da segunda dose, prevista para ocorrer após 120 dias da primeira aplicação.

Mauá começou a vacinar idosos de 72 a 74 anos na segunda-feira (22) e a segunda dose em quem tem 75 anos ou mais. A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, em 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), sendo que em 14 delas funcionam também o sistema drive-thru. Somente podem ser imunizados idosos que comprovem residência no município e apresentem CPF.

A Prefeitura de Ribeirão Pires informou que a vacinação para idosos com 71 anos ou mais está paralisada até a chegada de novas doses de vacina. A imunização da segunda dose de quem já está na data pré-estabelecida na carteirinha de vacinação, segue normalmente.

Rio Grande da Serra está imunizando quem tem 72 anos ou mais. A previsão é iniciar a vacinação dos idosos acima de 71 anos a partir de quinta-feira (25), dependendo da chegada de doses. Os munícipes devem ir até as UBSs com documento, comprovante de endereço e cartão do SUS.