Obituário - 24 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/03/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Hermelinda Sarti Dall’Olio, 97. Natural de Jaguariúna (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 21, no hospital de campanha UFABC. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Helena Rosalina Gonçalves, 96. Natural de São Bento do Unna (Pernambuco). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

Dario Catti, 95. Natural de Inácio Uchôa, atual Uchôa (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Santana Silva, 94. Natural de Cruz das Almas (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 21, no hospital de campanha UFABC. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agostinha Emília de Jesus, 93. Natural de Caraúbas (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Limpão, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Alice Franqueira Bucci, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Nilce Zerbinato Barsochi, 86. Natural de Jaguariúna (São Paulo). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aparecida Martins, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

João Bento da Silva, 81. Natural de Atalaia (Alagoas). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Esvalte Gamboa, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice Garbi Di Lena, 79. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 21. Jardim da Colina.

Josefina Cordeiro dos Santos, 78. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Ferreira Neves Fernandes, 77. Natural de Paraíso (São Paulo). Residia na Vila Industrial, em São Paulo, Capital. Dia 21, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Manoel Soares de Oliveira, 77. Natural de Cedro de São João (Sergipe). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Euripa Novato de Souza, 73. Natural de Rifaina (São Paulo). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Scylas Gonçalves, 71. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia na Vila Rica, em Santo André. Motorista aposentado. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Vladimir Kovacic Filho, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

Luiz Carlos Ataíde, 64. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Autônomo. Dia 21, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Elizete de Oliveira, 63. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Norberto Ceretti, 62. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 21, no hospital de campanha UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Creuza Maria da Conceição, 60. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Gilberto Santos da Silva, 60. Natural de Duque de Caxias (Rio de Janeiro). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Autônomo. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jaciro Pereira dos Santos, 57. Natural de São Caetano. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Autônomo. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rinaldo Sentinelo, 55. Natural de Paranapuã (São Paulo). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Autônomo. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosana José de Souza, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Autônoma. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Regina Carla Tedesco de Albuquerque, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 21, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Ademilson do Carmo Cosme, 37. Natural de São Caetano. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Coordenador de venda administrativo. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

Bruno da Silva Pontes, 29. Natural de Mauá. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Pintor automotivo. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo

Italo Antonio Meneguetti, 89. Natural de Matão (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Masini de Carvalho, 85. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Dirce Giarolla Rosa, 83. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Luiza Aparecida Bonaldi, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Pedro Paulo Copeinsk, 70. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Arquiteto. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Elvira Morando Batistini, 67. Natural de Dracena (São Paulo). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Parussolo, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Elaine Cristina Bonilha Zoadelli, 51. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Professora. Dia 21, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



D I A D E M A

João Bernardo Mendonça, 87. Natural de Chalé (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Maria Luiza da Rosa, 78. Natural de Paraisópolis (Minas Gerais). Residia em Eldorado. Dia 20. Cemitério Municipal.

Josefa Maria da Conceição, 72. Natural de Limoeiro (Pernambuco). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Manoel Apolinário da Silva, 69. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Gilberto Tadeu dos Santos, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Domingos Iodes Junior, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Airton Carvalho Coratella, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Madalena. Dia 19. Cemitério Municipal.

Maria Freitas de Menezes Santos, 56. Natural de Porto da Folha (Sergipe). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Sylvio Baladei Filho, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Bruno Eduardo Soares, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Thiago Ferreira da Silva, 27. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 19. Cemitério Municipal.

Washington Zacarias de Oliveira, 23. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.



M A U Á

Leontina Rodrigues da Silva, 70. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Pensionista. Dia 21, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Arcilio Dias dos Passos, 94. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Josefa Versalli Abano, 80. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Albino Inhaia, 68. Natural de Barão de Cotegipe (Rio Grande do Sul). Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Antonio Ferreira Alves, 66. Natural de Santana do Cariri (Ceará). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Benjamim de Araujo, 66. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Paulo Macelino, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Geralda Nunes dos Santos Souza, 62. Natural de Sebastião Laranjeiras (Bahia). Residia no Jardim Guanabara, em Ribeirão Pires. Dia 20. Vale dos Pinheirais.

Osvaldo Aparecido Fontebassi, 62. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

José Nivaldo da Silva Macedo, 46. Natural de Buique (Pernambuco). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Alicio Alves Rodrigues, 44. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Sueli Alves Neves Macedo, 41. Natural de Santo André. Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 19, Cemitério São José.