Ribeirão Pires reporta mais quatro mortes na fila de espera por leitos

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



23/03/2021 | 15:33



A Prefeitura de Ribeirão Pires reportou, na tarde desta terça-feira (23), a confirmação de mais quatro mortes de pacientes que esperavam por um leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por meio da Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), ligada ao governo do Estado de São Paulo. De acordo com o comunicado da administração municipal, na noite de ontem (22), um homem de 89 anos e uma mulher de 68 anos foram a óbito na UPA (Unidade de Pronto Atendimento Santa Luzia). Hoje, a cidade registrou mais duas mortes: homens de 64 e 72 anos, que estavam no Hospital de Campanha. Os quatro morreram por complicações da Covid.

Com esses novos casos, Ribeirão Pires já soma 23 mortes de pessoas que aguardavam por leitos de UTI na fila da Cross. Outras 16 pessoas estão à espera de leitos no sistema estadual. Até ontem, a região havia registrado 52 óbitos de pacientes que estavam na fila de internação: 19 em Ribeirão (que agora chega a 23), 18 em São Bernardo, sete em Diadema, cinco em Mauá e três em Rio Grande da Serra.