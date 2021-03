Rede Globo desmente informações sobre Reginaldo Faria

23/03/2021 | 15:11



Foi publicado pelo colunista Léo Dias, do Metrópoles, que Reginaldo Faria de 83 anos de idade teria se recusado a tomar a vacina contra o novo coronavírus e com isso o artista acabou sendo cortado da Rede Globo.

Ainda segundo o jornalista, a emissora passou a substituir os atores com mais de 69 anos deidade em seus trabalhos nas tramas e por conta dos grandes protocolos rígidos contra a covid-19, retirou o veterano que até então teria se recusado a tomar o imunizante.

O ESTRELANDO, entrou em contato com a assessoria de imprensa da Rede Globo que desmentiu as informações compartilhadas por Léo Dias e deixou claro que o ator já tomou até as doses da vacina.

O ator Reginaldo Faria já tomou as duas doses da vacina, no Rio de Janeiro. Em relação a Um Lugar no Sol [novela em que o ator faz parte], Reginaldo que tem 83 anos [de idade], assim como outros atores do grupo de risco, foi poupado das gravações e afastado do elenco, de comum acordo, para preservar sua saúde. Reginaldo deve fazer uma participação na trama ao final das gravações.