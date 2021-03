Namorada de Maria Casadevall é frequentadora de rituais do sagrado feminino e ensina instrumento africano

23/03/2021 | 14:10



Como você acompanhou, a atriz Maria Casadevall assumiu recentemente que está namorando com uma mulher. Apesar de afirmar que a amada é baiana e percussionista, Maria não deu mais detalhes sobre a namorada - mas o jornal Extra afirma que se trata de Larissa Mares, conhecida por sua atuação como rezadora em rituais do sagrado feminino e festivais.

De acordo com o veículo, a atriz da novela Coisa Mais Linda e Larissa se conheceram há um ano e meio durante um mochilão pela Bahia e logo já engataram o romance, unidas pela busca do autoconhecimento. Mares se mudou para São Paulo nesse meio tempo, e passou a dar aulas e workshops de Djembê, um tambor originário do país africano Guiné que é normalmente confeccionado em madeira, possui pele de couro e é tocado com as mãos.

Apesar de só agora terem assumido o relacionamento publicamente, o casal já foi visto junto em diversas situações: o Extra afirma que Maria e Larissa chegaram a fazer duas lives juntas durante o começo da quarentena, em 2020, sendo que em uma delas a percussionista apenas tocou seu instrumento ao fundo e na outra participou de um debate sobre o feminicídio.