Internado com Covid-19, Celso Zucatelli tem previsão de alta

23/03/2021 | 13:10



Celso Zucatelli já tem previsão de alta após ser internado por causa da Covid-19.

A assessoria de imprensa do apresentador afirmou que ele está superbem, foi internado apenas para monitorar a doença e deverá ter alta entre quinta-feira, dia 25, e sexta-feira, dia 26.

Nas redes sociais, ele havia compartilhado que está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e precisou de oxigênio para equilibrar a saturação:

Oi, minha gente amada. Eu tô bem, mas os médicos acharam melhor eu passar uns dias aqui no hospital para me acompanhar de perto. Estou com oxigênio para equilibrar a saturação e fazendo fisioterapia respiratória. Mais uma vez, agradeço todo o carinho de vocês e peço orações para que eu volte logo para casa. Com muita fé em Deus, vamos vencer!, escreveu ele na ocasião.