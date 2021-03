Geraldo Luís afirma ter perdido movimento da perna direita em decorrência das complicações da Covid-19

23/03/2021 | 13:10



Geraldo Luís falou sobre as complicações da Covid-19 que está tendo que enfrentar após ser acometido pela doença e ficar 22 dias internado em um hospital, sendo alguns deles na UTI.

No Instagram Stories, o apresentador da RecordTV mostrou como tem sido o tratamento para se recuperar das sequelas da doença, como a perda dos movimentos da perna direita.

Perdi o movimento da perna direita. Agora só a fisioterapia. Isso é Covid., escreveu ele na legenda do clique.

Na sequência, Geraldo ainda celebrou estar vivo:

Aqui está ! Eu que amo tanto a vida, coisas simples e ricas como ouvir silêncio, fotografar a vida e o sol, fiquei sem ver por três semanas. No quarto da UTI graças a Deus tinha uma janela...já era o bastante. Lá o tempo é outro, perdemos ele, nada mais importa exceto voltar a viver. Dedico esse pôr do sol a vocês que oraram por mim. Quanto a Deus, tenho com ele agora uma obra maior, ele irá me dizer qual. Sou um sobrevivente desta doença que engole o corpo, definha pulmões, seca os pensamentos. Minha mente positiva foi que me manteve estável e lúcido. Não entrei em desespero, usei minha fé e amor a Jesus. Ele esteve comigo...Só quem passa sabe. Só quem teve sabe. Só quem teve COVID sabe. Muitos ainda continuam os mesmos egoísmos. Eu voltei. E um aviso: um outro Geraldo.

Em outra publicação explicou que está em período de readaptação:

O poder de viver, voltar a respirar sem oxigênio. A graça de voltar e viver o que vivo. A covid-19 entrou aqui, deixou sequelas, mas foi embora. Sou mais um milagre dos céus, que a mim concedeu mais um tempo de vida. Só quem teve sabe. Desmamar do oxigênio ainda custa, andar bem e tantas coisas. Mas isso agora é só detalhe... Deus seja louvado. Seguimos. Valorizem o ar, ele é de graça pra todos, todos os dias. Até que esse vírus chegue em você. Aí, só ar de tubo. Bom dia vida. Eu sobrevivi.