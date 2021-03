Ellen DeGeneres relata susto após esposa passar por cirurgia de emergência

23/03/2021 | 12:11



No episódio de The Ellen DeGeneres Show desta terça-feira, dia 23, a apresentadora Ellen DeGeneres irá falar sobre um susto e tanto que passou com sua esposa, Portia de Rossi, na última quinta-feira, dia 19. De acordo com a People, a atriz teve que ser levada às pressas para o hospital para passar por uma cirurgia de emergência!

O veículo afirma que a apresentadora gravou um monólogo no qual explica a situação, e conta que tudo começou quando sua esposa decidiu deitar mais cedo do que o comum, o que lhe causou estranhamento. Ellen acabou tomando um remédio para conseguir dormir cedo com Portia, mas acabou sendo acordada abruptamente no meio da noite:

- Eu olho e Portia não está na cama ao meu lado. Eu saio da cama e encontro Portia de quatro no chão. E eu fico tipo, Querida, você está bem? E ela disse: Sim, estou bem. E eu disse: Bem, você está bem se estiver jogando Twister sozinha, mas você não está bem. Você está no chão.

Apesar do susto, a apresentadora seguiu descrevendo os acontecimentos com seu tradicional toque de humor. Ela conta que correu com Portia para o hospital, mas que não deixaram que ela acompanhasse a esposa por conta das normas de segurança contra a Covid-19:

- Isso foi preocupante para mim. Eles me mandaram para casa e eu estava chorando - porque alguém estava cortando cebolas na enfermaria, disse fazendo piada com a situação.

DeGeneres ainda brincou afirmando que, diante da dor de sua esposa, havia tentado barganhar alguns ingressos do talk show em troca de mais analgésicos, mas que a oferta infelizmente não foi aceita. Por fim, a apresentadora revelou que sua esposa já estava se recuperando em casa desde a última segunda-feira, dia 22:

- Estou feliz em informar que Portia está se sentindo muito melhor agora. Ela está em casa. Ela voltou na tarde de ontem. Nem toda ela, ela deixou o apêndice no hospital. Vou leiloar o apêndice para caridade. Estou brincando, vai para o eBay.

E por falar no programa?

O talk show de Ellen DeGeneres sofreu uma série de acusações por parte de ex-funcionários em meados de 2020, que alegavam que o ambiente de trabalho do programa era tóxico. Apesar de a apresentadora ter assumido responsabilidade sobre o caso e se comprometido a trabalhar para reparar o problema, parece que as consequências da repercussão negativa foram bem drásticas: o programa teria perdido cerca de um milhão de telespectadores.

De acordo com informações do jornal The New York Times, uma pesquisa realizada pela empresa Nielsen aponta que, desde o início da mais recente temporada do programa em setembro de 2020, o talk show teve uma média de um milhão e meio de telespectadores. Embora esse possa parecer um bom número, ele representa pouco menos que 50% do público da temporada anterior: dois milhões e 600 mil telespectadores.